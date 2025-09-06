IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново!

Председателят на ДПС честити празника на всички българи

06.09.2025 | 08:30 ч. Обновена: 06.09.2025 | 09:14 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и  развитието на свободна, обединена и модерна България", заяви председателят на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало. 

"Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. 

Честит празник!", пожела Пеевски на българските граждани. 

Съединението на България ДПС Делян Пеевски
