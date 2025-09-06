Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново!

"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България", заяви председателят на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало.

"Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!", пожела Пеевски на българските граждани.