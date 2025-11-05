Русия все още не е приключила с Близкия изток

Официалният уебсайт на Кремъл за скорошната руско-арабска среща на върха е забележителен артефакт. Сайтът съдържа връзки към различни новинарски репортажи, предлага полезни медийни контакти и обяснява произхода на събитието, което е създаден да отбележи. В логото на срещата на върха дори има кратък текст , който наподобява формата на сокол: „символ на сила, свобода и благородство, което е важно както в руската, така и в арабската културна традиция“.

Липсва само едно нещо: каквото и да е съдържание на самата среща на върха на 15 октомври – защото тя така и не се състоя. Това, което беше планирано като грандиозно честване на безбройните връзки на Русия с арабския свят, завърши с позорно хленчене. Руският президент Владимир Путин беше принуден да отмени събитието малко след като Доналд Тръмп пристигна в Близкия изток, за да отпразнува плана си за прекратяване на огъня в Газа. Имайки възможност за избор, блестящата плеяда от арабски лидери, които бяха планирали събитието в Москва, избраха вместо това да се срещнат с американския президент в египетския курортен град Шарм ел-Шейх, пише в анализа за TNI колумнистът Крисчън Карил.

Особено унизителен момент настъпи, когато руският външен министър Сергей Лавров трябваше да признае пред международната преса , че страната му не е била поканена.

„Не всеки харесва партньорството между Русия и арабския свят“, отбеляза той. Президентът Путин трябваше да се задоволи с небрежни секунданти в лицето на сирийския президент Ахмед ал-Шара , който вероятно смяташе, че може да си позволи пътуването до Москва, тъй като вече се беше срещнал с Тръмп в Рияд през май.

Кампанията за отмъщение на Израел срещу регионалните му врагове след терористичната атака на Хамас на 7 октомври също доведе до сериозни странични щети за Москва. Хамас и Хизбула се радваха на близки отношения с руснаците; сега те са смазани. Бившият сирийски президент Башар Асад получи нов живот от намесата на Путин в гражданската война в страната през 2015 г., но крахът на баасисткия режим миналия декември, кулминиращ с бягството на Асад в Москва, се равнява на опустошителен удар за съдбата на Русия в региона.

Светкавичното започване на Дванадесетдневната война в Иран от страна на Израел през юни (с известна американска помощ) отбеляза кулминацията на тази зловеща тенденция. Израелските удари по ядрените съоръжения на Иран бяха достатъчно разрушителни сами по себе си. И все пак израелците успяха да унищожат и голяма част от иранското военно ръководство . Границите на руското приятелство станаха ясни за целия свят, когато Москва се оказа неспособна да предложи каквато и да е смислена помощ на своите приятели в Техеран. Путин счете за уместно да заяви , че иранците не са поискали пряка военна подкрепа, а също така подчерта, че иранците са отказали да приемат руско предложение за усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана.

Може ли Русия да се възстанови от тази серия от поражения? В много отношения вече го е направила. Оста на съпротивата е в руини, но посещението на Шара с Путин в Москва - дори и да не компенсира напълно отсъствията на всички онези арабски лидери. Въпреки това, срещата изпрати красноречиво послание за руската устойчивост. Бившият джихадист, който може би е преживял руски атаки по време на войната, заяви , че сега се стреми да „възстанови и предефинира връзките“ с руснаците, докато новата Сирия се стреми да се възстанови.

Путин припомни десетилетия „специални отношения“ със сирийците – препратка към история, която датира от съветската епоха, когато Сирия беше един от най-важните регионални съюзници на Москва. Най-важното е, че Шара каза, че ще спазва миналите споразумения с Москва – препратка, вероятно, към руската военноморска база в Тартус на брега на Средиземно море и авиобазата Хмеймим в родната провинция на Асад, Латакия. Това накара поне един коментатор да се запита дали Русия изобщо е напуснала Сирия.

Това не би трябвало да е пълна изненада. Сирия , както много други страни в региона, прави всичко възможно, за да се справи с една нестабилна епоха. Съединените щати и Израел обичат да се представят за квазихегемонистични сили в Близкия изток, но изкушението да се прекалява неизменно има последствия. Израелският въздушен удар срещу Катар през септември вероятно ще има последици далеч отвъд неуспеха му да убие служителите на Хамас, които бяха негови цели. Той просто потвърди за страните от региона, че поддържането на относително делови отношения с израелците няма да ви предпази от гнева им – и че никога не можете да разчитате на способността на Вашингтон да ги обуздае.

Анна Борщевская , старши сътрудник във Вашингтонския институт, отбелязва, че държавите от Персийския залив са подчертали подкрепата си за Русия след удара:

„Това беше сигнал за Вашингтон, че регионът на Персийския залив възприема САЩ като ненадежден и иска да има добри отношения с всички големи сили – и счита Русия за такава. Това не е защото искат да прекъснат връзките си със САЩ, а защото не чувстват, че могат да разчитат само на САЩ.“ Русия също играе важна роля в ОПЕК+, отбелязва тя – фактор, който няма да изчезне скоро.

Да предположим, че сте Саудитска Арабия или Обединените арабски емирства (две страни с разширяващи се стремежи към средна сила). В този случай ще искате да се подстраховате максимално, като разширите връзките си с Китай , например, както и двете страни правят . Диверсификацията на външната политика е естествен отговор на американското и израелското господство. Ултрапрагматичното желание на Русия да търси сделки с всички, отвъд всички идеологически граници, ѝ предоставя много възможности за скрито и не чак толкова скрито възстановяване на позицията си.

Москва развива отношения с монархиите от Персийския залив в мащаб, който би бил невъобразим преди няколко години, успешно подкопавайки дългогодишната си репутация на регионален проблемник, който предпочита неортодоксални партньори като сирийците и иранците.

Нестабилният стил на външна политика на Тръмп създава допълнителни възможности. Никой в ​​региона не вярва, че неговият прочут мирен план за Газа ще проработи; истинският успех би изисквал точно онази стратегическа визия и твърдо внимание към детайлите, които президентът изглежда презира. Една различна американска администрация може би работи усилено, за да измисли планове за осуетяване на амбициите на Кремъл на места в региона; вместо това, вземането на решения в Държавния департамент за Близкия изток изглежда е затънало във вътрешни вражди , докато орязаният Съвет за национална сигурност и Пентагонът са се поддали на пасивност, чакайки заповеди от Големия шеф, които не винаги сякаш пристигат.

Вземете Ирак. Ако има една страна в Близкия изток, където Вашингтон би трябвало да може да упражни някакво влияние, това е тази, която Съединените щати освободиха от диктатурата на Саддам Хюсеин преди две десетилетия. И все пак, през септември секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви значително разширена програма за „военно-техническо сътрудничество“ с Багдад, надграждаща „много дълги исторически отношения“, които сега включват сътрудничество в областта на „бизнеса, икономиката и транспорта“. Руските военни съветници я смесват на места като Либия и Судан, където Москва току-що постигна споразумение за нова военноморска база на брега на Червено море . Междувременно Турция се превърна във втория по големина търговски партньор на Русия.

Никой не бива да прави грешката да мисли, че дългогодишната привързаност на Москва към Техеран е нещо от миналото. Възобновяването на санкциите на ООН срещу Иран накара Русия да разшири сътрудничеството си с режима . Москва може и да е отказала да помогне на Иран в борбата с израелците, но Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни , сключен през януари, остава в сила и двете страни вече имат допълнителна причина да се възползват от възможностите, които той предлага.

Кой знае? Предвид развитието на нещата, Путин може би все още ще има възможност да свика среща на върха с лидерите на арабския свят. Русия, така или иначе, няма да напусне Близкия изток скоро.