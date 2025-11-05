Кметът Терзиев е поискал оставката на главния архитект на София

Кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на главния архитект на общината Богдана Панайотова. За това съобщи самият той със статус във Facebook.

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община.

Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции", пише кметът.

По думите му следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на: изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план; преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията; разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град; навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването; систематична и целенасочена грижа за културното наследство; фокусирана работа по ключови градски проекти; прозрачност на процедурите и на крайния резултат.

"За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица", обещава Терзиев.

Богдана Панайотова беше назначена за главен архитект на София на 16 април 2025 година, след като беше избрана от 7-членна конкурсна комисия, след прозрачен конкурс пo реда на Зaĸoнa зa държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, в три кръга - тест, практически изпит и интервю.

“Възлагам на нея с подкрепа от мен, екипа на общината и всички политици, които уважават правилата да направи промяната, здраво стъпила на законите и процедурите, и с упорит труд и професионални решения, които да носят реална полза за гражданите. Очакванията към арх. Панайотова са много големи", каза тогава кметът Терзиев.