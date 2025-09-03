Психолог: Вотът на недоверие на ПП-ДБ ще бъде игра на закачки

"Конституцията ясно казва, че вот на недоверие може да се иска по определена секторна политика. Зад "завладяна държава" не разбирам кой сектор се адресира. Проблемът е, че протестът, на който днес ще излязат хиляди хора, няма своята представителност на партийно ниво в парламента, защото ПП и ДБ не се държат като хора с ясна цел. Заканите на ПП-ДБ звучат като милиони пъти повтаряни", заяви PR експертът Пепи Димитрова в "България сутрин".

Според психолога Николай Димитров вотът на недоверие на ПП-ДБ ще бъде игра на закачки.

"Вотът на недоверие не е добре обмислен и нищо няма да се случи от него. ПП-ДБ доскоро бяха управляваща опозиция, заявявайки, че няма да участват в опозиционния живот и няма да внасят вот на недоверие, докато не влезем в Еврозоната, а сега минават в опозиция. Няма как толкова бързо да се пренастрои публичното мнение. Вижда се ясно разделение между ПП и ДБ", обясни той за Bulgaria ON AIR.

ПП-ДБ нямат ясна цел, а искат да се запазят в публичното пространство, категорична е Димитрова.

"Не се прави реална промяна, всичко е самоцелно. Опозицията е сама, малка, но все пак разделена. Президентът се опитва да стъпва на терените и на двете опозиции. Има нереалистична оценка каква би била неговата сила. Румен Радев, за да грабне някаква вълна, ще трябва да се надява на предсрочни парламентарни избори", изтъкна тя

По думите на Димитров продължаваме да живеем с идеята, че има спекула, защото няма кой да ни обясни, че пазарът регулира цената на стоката.

"Личната харизма на Бойко Борисов се прехвърли към партията, но това е изключение. Това, че президентът е харесван, е до голяма степен заради позицията, на която е. Когато президентът реши да установи партия, трябва да вземе предвид предишния си опит. Януари е добър период за яхване на недоволството. Ще плащаме с две валути и ще се вдигнат цените", посочи психологът.

