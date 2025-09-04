Бехар: Безполезно е да се прави вот на недоверие, правителството стои добре

"Абсолютно безполезно е да се прави вот на недоверие. Правителството стои доста добре, всички министри имат много добро представяне. Вотът на недоверие е възможност да се чуят и други мнения", заяви PR експертът Максим Бехар, коментирайки пред Bulgaria ON AIR старта на есенния парламентарен сезон.

"България над 30 години е завладяна от тези, които я управляват и са успели да направят правителство. Няма кой да седне в момента. Тези дебати около вота може да бъдат шанс за правителството да изложи своите концепции как ще се движи България, особено след 1 януари 2026 г.", каза още гостът.

Политологът доц. Татяна Буруджиева на свой ред каза в "България сутрин", че дори да има рационални мотиви, самата метафоричност на наименованието "завладяна държава", подсказва, че вотът не е за постигане на рационални цели.

"Част от вносителите казаха, че това не е срещу правителството. При "завладяна държава" единствено може да се предложи революция, но не виждам това какво общо има с вота на недоверие", подчерта тя.

По думите ѝ предизвикателство ще бъде първо бюджетът: "Няма да има актуализация на бюджета, имат възможност да позапълнят дупките. Новият бюджет трябва да покаже сериозни политики".

Според доц. Татяна Буруджиева правителството трябва да направи сериозен анализ как точно вървяха цените.

"От една година насам те се повишиха. Как гарантираме на хората, че могат да си вържат месечните бюджети? Трябва да започнем да изравняваме стандарт", заяви тя и добави, че политиците може да започнат да мислят за избори 2 в 1 догодина.

"Далеч по-важно беше, че тази държава беше изпусната през последните 3-4 години. Икономически държавата беше тотално зарязана. Всички видяхме как скочиха цените през последните две години. След 1 януари 2026 г. не може да стане по-зле", добави Бехар.

Той е на мнение, че ще има предсрочни избори, ако хората, които управляват държавата, решат, че имат политическа и икономическа изгода.

"Не виждам печеливш от избори в момента. Ако има избори, няма да е добра новина за България", смята PR експертът.

Проблем ли е, че вицепремиерът Атанас Зафиров посети парада в Китай

"Това е огромен проблем за имиджа на България. Вицепремиер да отиде сред тези хора и премиерът да не знае, пък той бил в отпуск... Когато си вицепремиер на правителство, когато има точна и ясна ориентация, това е голям проблем", категоричен е Бехар.

"Проблем е, когато човек от правителството действа в посока, която публично не е защитена от правителството. От друга страна, той е лидер на партия, която има братски отношения, те са братски партии, и е логично да приеме. Трябваше да има много повече комуникация. Зафиров трябва защити статута, в който отива там", анализира доц. Буруджиева.