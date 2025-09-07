Костадинов се закани: Протестът на 13 септември е само началото

"На 13 септември организираме протест в 16 часа пред парламента. Протестът е за свалянето на правителството. Правителството трябва да си ходи. Това ще кажем ние и този протест е само началото на процес, защото този, който се бори за свободата си днес, ще бъде свободен утре". Това заяви в интервю за БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

Относно протеста им при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, Костадинов изтъкна, че тя е дошла в България без да е поканена:

"Ние, българите, сме народ, който има достойнство и уважение към самия себе си. Ако ние не се уважаваме, няма да ни уважават и другите. Протестът постигна своята цел. А визитата ѝ беше пълен провал", категоричен е Костадинов.

"Ние сме сред хората, постоянно, всеки ден, без почивен ден, защото на нас това ни е работата. Депутатите не са длъжни да работят само и единствено в парламента", отбеляза лидерът на "Възраждане" в предаването "Неделя 150". И продължи:

"При депутатите работният процес е 4 дни в избирателния район и 3 дни в парламента. Ако видите в момента парламента без "Възраждане" - той е празен, в него стоят не повече от 20-30 души, ще видите, че "Величие", МЕЧ, ПП-ДБ са тези, които правят кворума на управляващите".

По думите му българската държавна администрация е "обраснала" с много нови изкуствени и излишни образувания, които според него няма никакъв смисъл да съществуват. И даде пример с Комисията по досиетата, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни. Той отбеляза, че проблемите на хората са други - доходите, качеството на живот, мръсния въздух, пътищата, презастрояването и т.н. А според него КЗП не развива никаква дейност.

"Много смешен е плачът на ПП-ДБ, защото тези, които в момента най-много крещят срещу КПК, са тези, които я създадоха. За съжаление, инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система, защото сделката с Дявола, която направиха миналата година, включвайки ГЕРБ и ДПС на Пеевски в управлението, реално това струва страшно скъпо на цяла България, защото виждаме, че тези хора все по-силно се капсулират във властта", посочи Костадинов.

"Живеем в общество, в което гражданите виждат, че успяват не най-подготвените, а правилните хора. Това води до упадъка на самото общество. Хората вече са наясно или в тях се е изградило убеждението, че няма смисъл да учиш, да се развиваш, да си добър. Затова българското общество се превръща в едно пропаднало общество, общество, в което няма ценности".

"Видели сме голяма непоследователност в действията на президента. Видели сме и добри неща от президента. Въпросът е оттук насетне какво ще виждаме", каза депутатът за евентуална бъдеща партия на президента и взаимодействието ѝ с "Възраждане".