Евробарометър: 56% от гражданите подкрепят разширяването на ЕС

Политиката на разширяване на Европейския съюз набра политически импулс след руската инвазия в Украйна. Кандидатите и държавите членки ще се срещнат в Брюксел на 4 ноември за дебат, организиран и домакинстван от Euronews.

Ново проучване на Евробарометър показва, че повече от половината европейци подкрепят процеса. По-точно, 56% от гражданите одобряват отварянето на европейския проект за други страни.

Според проучването, най-подкрепящите държави членки са Швеция (79%), Дания (75%) и Литва (74%). И обратно, Австрия (45%), Чехия (43%) и Франция (43%) са най-малко възприемчиви.

Младите европейци по-специално подкрепят разширяването. 67% от 15-24-годишните са "за“, пред 25-39-годишните с 63%. Като цяло проучването показва, че две трети от европейците одобряват това отваряне.

"Подкрепата идва до голяма степен от млади хора и образовани хора. И това не е много изненадващо. Знаете ли, обичайните заподозрени са тези, които биха проявили разбиране и подкрепа към подобни начинания“, каза Корина Стратулат, асоцииран директор в Центъра за европейска политика.

Така че сега въпросът е как да убедим и привлечем и младите, необразовани електорати, които клонят към крайностите и следователно биха били на страната на противника на разширяването.

Ползи

37% от анкетираните смятат, че разширяването ще засили влиянието на ЕС в света. 37% също така са на мнение, че то ще укрепи европейския пазар. И накрая, 30% от гражданите вярват, че разширяването ще доведе до по-голяма солидарност между държавите членки.

Но зад тази обществена подкрепа е необходим политически ангажимент, за да се придвижи процесът напред, посочва Корина Стратулат.

"Би било хубаво, ако политиците се възползват от тази вълна от обществена подкрепа сега, за да бъдат по-амбициозни и реално да действат по отношение на приемането на нови членове в Европейския съюз и да извършат необходимата подготвителна работа, за да могат да настанят повече държави около масата за вземане на решения", добавя експертът.

Този въпрос ще бъде в основата на срещата на върха за разширяване, организирана от Euronews на 4 ноември. Лидерите на страните кандидатки ще имат възможност да обсъдят предизвикателствата на този процес с представители на държавите членки на ЕС.

Опасения

Разширяването обаче поражда и опасения. 40% от гражданите споменават неконтролирана имиграция, 39% посочват рисковете от корупция и престъпност, а 37% са загрижени за цената на това отваряне за данъкоплатците. За да бъде това политическо отваряне успешно, европейските граждани смятат, че разширяването трябва да бъде съпроводено от мерки за гарантиране на върховенството на закона и борбата с корупцията (44%).

Те също така призовават страните кандидатки да поемат ясни ангажименти за прилагане на реформите на ЕС (38%). Накрая, анкетираните предлагат засилване на критериите за присъединяване, за да се гарантира, че кандидатите прилагат стандартите на ЕС при евентуално присъединяване.