100 деца на военни инвалиди и на загинали войници от Украйна идват на рочивка у нас

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Стоте деца ще почиват в базите на Министерството на образованието и науката (МОН) в България. На заседание на правителството е взето решение да бъдат приети още 50 деца в базата на министерството на отбраната и около 50-60 деца в базата на министерството на труда и социалната политика, тоест над 200 деца на украински военни инвалиди и на загинали от Одеса и Одеска област ще почиват на българското черноморие, каза Светослав Иванов, цитиран от БТА.

Като генерален консул съм изключително горд, че през тази година България наистина осъществи една много сериозна подкрепа на децата в Украйна, тъй като те са най-уязвимата част от украинското общество, които са пострадали в следствие на продължаващата четвърта година война, сподели още дипломатът ни.

По негова информация идеята за тази акция се е родила в началото на юни месец, когато към него се е обърнала представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова.

"Нямах ясна представа как това да се осъществи веднага, дадох ѝ положителен отговор, че ще направим всичко необходимо България да може да приеме 100-150 деца на военни инвалиди и на загинали воини. Макар че през юни месец вече беше тръгнал сезона и беше много трудно в България да се реализира за самия сезон. Отговорих на Мария Попова, че това може да стане в края на сезона, през месец септември", разказа още Светослав Иванов.