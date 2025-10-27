Съюзът на артистите след гей скандала: Доверието към МК отдавна е свалено

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с позиция във връзка със разследването на престъпление в София и задържаните заподозрени, сред които актьорът Росен Белов, и връзката му с Министерството на културата.

Белов - преподавател в театралната школа "Аркадия Фюжън Арт" - е с мярка за задържане "домашен арест" за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

"Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор", се казва в позицията, цитирана от БНР.

И още: "Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение.

Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.

Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа.

Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за "врагове" от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи", пишат от Съюза на артистите в България.

От организацията подчертават, че: "Действията на Председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България".

В позицията, публикувана в социалната мрежа, от Съюза на артистите в България призовават органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

"САБ ще внесе официално искане за становище по случая до Министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на Министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.

Ще поискаме становище от Министерския съвет затова КАК ПРОДЪЛЖАВА КУЛТУРАТА от днес нататък!

Действията на отделни лица, независимо от професионалния им статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност", се посочва в позицията на Съюза на артистите.