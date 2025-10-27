Проф. Овчаров: Очаквам рано или късно да има сблъсък между Борисов и Пеевски

БСП е готова да жертва Наталия Киселова след предложението за ротацията на председателя на Народното събрание. Ще успее ли кабинетът да изкара своя мандат след последните политически ходове?

"В момента колегите политолози имат по-скоро нагласата да търсят изход в избори, които ще бъдат може би преди президентските или паралелно с тях. Причината за това са доста решителните напоследък действия на силни участници в тази политическа партитура. Тук няма хаос, според мен става дума за постепенно изместване на центровете на тежестта", коментира бившият просветен министър проф. Тодор Танев пред Bulgaria ON AIR.

Според него политическата сцена у нас се движи към еднополюсност - "дълго не може да има два центъра на властта", обобщи той.

Археологът Проф. Николай Овчаров, от своя страна, не смята, че ситуацията е драматична.

"Аз пък съм на мнението, че може би това правителство ще издържи по-дълго време. Дали ще издържи или не, зависи от играчите в него. Ако решат, че имат изгода от предсрочни избори, ще го направят. Но не опозицията ще решава въпроса, а именно хората, или по-скоро партиите, които участват в управлението", каза проф. Овчаров.

Овчаров смята, че засега няма алтернатива на сегашната конфигурация, макар че очаква рано или късно да има сблъсък между Борисов и Пеевски.

И двамата професори коментираха и темата за евентуален политически проект около президента Румен Радев.

"Президентите на България, които опитаха да направят политически проект, не го направиха. Струва ми се, че те вярват твърде много, че могат сами. Когато си в полюса на властта, получаваш подкрепа, но излезеш ли от това място - с кого ще тръгнеш? Сам ли ще бъдеш? Защото той е много сам", заяви проф. Танев.

"Аз все повече се убеждавам, че ще има проект на президента Радев. Преди две-три седмици не бях сигурен, но след последните му изказвания мисля, че ще го направи. Много е важно, ако Радев иска да играе в тези неща, да прецени момента. По моя преценка ще има такъв проект", каза от своя страна проф. Овчаров.

Вижте целия разговор във видеото