Едрогабаритни джигити: Турски тирове "летят" със 120 км/ч по пътя Враца–София ВИДЕО

Турски камиони "летят" със скорост от около 120 километра в час по трасето от Враца до София, където ограничението е 80 км/ч. По думите на свидетели това е станало въпреки многократни сигнали, подадени на телефон 112. Тировете са изпреварвали рисково и създавали реална опасност за останалите участници в движението, показва и видеото на друг шофьор.

"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни той пред Нова тв.

По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на „Пътна полиция“.

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.