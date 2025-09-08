IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж скочи от Аспаруховия мост, по чудо оцеля

Той е настанен в болница

08.09.2025 | 13:14 ч. Обновена: 08.09.2025 | 17:44 ч. 24
Снимка: БГНЕС

Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна и по чудо оцеля. Той е настанен в болница, където ще бъде прегледан, съобщиха от полицията.

Скочилият мъж е на 39 години, а сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 10:30 часа.

По предварителна информация човекът е спрял колата си и е скочил от моста, но не от най-високата му част. Все още не се знае какви са нараняванията му. 

От полицията опровергаха тръгналите слухове, че скочилите от моста са двама.

