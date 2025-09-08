Силата на молитвата: Миряни се помолиха пред иконата "Света Богородица Троеручица" в Арбанаси

375073

Днес отбелязваме Рождество Богородично, по-известно като Малка Богородица. Празникът се свързва с чудото на рождението на Христовата майка.

Хиляди миряни от цялата страна дойдоха днес в манастира "Света Богородица" в Арбанаси, за да се помолят пред чудотворната икона "Света Богородица Троеручица".

"Вярвам и идвам, и помагам в манастира, когато имам възможност и с каквото мога. Доставя ми голямо удоволствие", сподели мъж.

Силата на молитвата

Една от пазителките на иконите в манастира е Катя Боланова – реставратор и човек със силна вяра. Разказва как глухонямо дете се излекувало след молитва пред иконата.

"Глухонямото дете е чуло камбаната, след като е преспало пред иконата. Детето спяло, то не можело да говори. Родителите се молили с всички сили и когато сутринта била камбаната, детето излязло и казало "камбаната бие", разказва тя.

При османско нашествие манастирът бил опожарен. Иконата обаче била скрита и години по-късно намерена случайно от момче, пасящо кози.

"Козарчето било с козите си и чуло женски глас и детски плач. То разбутало камънаците, извикало хора и те намерили иконата непокътната", заяви Боланова.

И днес, от рано сутринта, вярващи от цялата страна дойдоха в манастира, за да се поклонят пред чудотворната икона и да се помолят за здраве.

Вижте повече в репортажа.