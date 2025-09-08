IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Силата на молитвата: Миряни се помолиха пред иконата "Света Богородица Троеручица" в Арбанаси

Днес отбелязваме Рождество Богородично

08.09.2025 | 15:35 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:28 ч. 2

375073

Днес отбелязваме Рождество Богородично, по-известно като Малка Богородица. Празникът се свързва с чудото на рождението на Христовата майка.

Хиляди миряни от цялата страна дойдоха днес в манастира "Света Богородица" в Арбанаси, за да се помолят пред чудотворната икона "Света Богородица Троеручица".

"Вярвам и идвам, и помагам в манастира, когато имам възможност и с каквото мога. Доставя ми голямо удоволствие", сподели мъж.

Силата на молитвата

Една от пазителките на иконите в манастира е Катя Боланова – реставратор и човек със силна вяра. Разказва как глухонямо дете се излекувало след молитва пред иконата.

"Глухонямото дете е чуло камбаната, след като е преспало пред иконата. Детето спяло, то не можело да говори. Родителите се молили с всички сили и когато сутринта била камбаната, детето излязло и казало "камбаната бие", разказва тя.

При османско нашествие манастирът бил опожарен. Иконата обаче била скрита и години по-късно намерена случайно от момче, пасящо кози.

"Козарчето било с козите си и чуло женски глас и детски плач. То разбутало камънаците, извикало хора и те намерили иконата непокътната", заяви Боланова.

И днес, от рано сутринта, вярващи от цялата страна дойдоха в манастира, за да се поклонят пред чудотворната икона и да се помолят за здраве.

Вижте повече в репортажа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Арбанаси икона
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem