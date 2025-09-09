IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украинец посегна на полицай след сложена скоба в Слънчев бряг

Бързо го арестуваха за 24 часа

09.09.2025 | 10:16 ч. Обновена: 09.09.2025 | 10:17 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Украински гражданин е задържан в курорта Слънчев бряг след оказана съпротива на полицейски служители и агресивно поведение при опит за поставяне на скоба на джип с украинска регистрация. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 7 септември тази година в района на хотел "Рива". Полицаите пристигнали след поискано съдействие от служители по контрол на паркирането към "Слънчев бряг" АД. 

На място полицаите установили група рускоговорящи хора, които обиждали служителите и възпрепятствали поставянето на скоба върху джипа, паркиран в нарушение. Чужденците обиждали и заплашвали служителите, насочвали светлина от телефоните си към лицата им и отправяли закани, че ще подадат сигнал в прокуратурата. Един от тях – 39-годишен украински гражданин, замахнал към полицай, при което са му били поставени белезници. Същият е задържан за срок до 24 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

