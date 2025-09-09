Ще вкарат ли евентуални предсрочни избори Радев директно в парламента?

По време на честването на 140-години от Съединението на България в словото си президентът Румен Радев отново направи политически препратки и критики към управлението на страната. В понеделник от Черна гора дойде и реакция от премиера Росен Желязков. Докъде ще доведе продължаващата война между институциите?

"Президентът изразява позиция, която е споделена от много голяма част от българските граждани, а именно, че България не е в добро състояние. Тя не е в добро състояние, защото се управлява от хора, които я управляват от много време. Очевидно е състоянието, в което ние се намираме. Лятото беше белязано от безводие, безобразно поведение по пътищата, беззаконие, че се и стигна до побой над ръководител на структура на МВР. Това са само част от новините, под повърхността са критичните системи - здравеопазване, образование", каза политологът Слави Василев в студиото на "България сутрин".

"Шести септември е специален празник, не е подходящ да се набляга на разединението и да се подсилва. За мен това беше като начало на предизборна кампания - виртуална, разбира се, защото предсрочни избори не се очертават. Сред своите симпатизанти печели, неговите противници така и така не го харесват, дали ще започнат да го харесват - не е съществено. Той затвърждава позицията пред феновете си", коментира социологът Юлий Павлов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Василев пък смята, че това не е заявка за политически проект.

"Той ще си направи заявката, когато прецени, ако въобще се стигне до такъв момент. Той не може да изневери на мандата му, даден от българските граждани два поредни пъти. Той е военен, а военните са стриктни в това отношение, моето усещане е, че президентът не може да изневери на клетвата, която е дал на целокупния български народ. За да направи партия, той трябва да слезе от функцията си. Президентът обединява хората в истините, които казва", подчерта политологът.

Според него единствено вече няма и "то е далечен помен".

"Докато няма парламентарни избори, няма никакъв смисъл той да напуска позицията си като президент. Той отдавна там не се държи като обединител на нацията, а като претенции да бъде лидер на опозицията, това ще продължи, докато не се появят шансове за предсрочни избори. Управляващите разбират, че ако се насрочат предсрочни избори, президентът ще напусне с гръм и трясък, ще срещне много голяма подкрепа, и има шансове оглавена от него политическа сила да стане втора", поясни Павлов.

Слави Василев добави, че "има скрита надежда", че ИТН и БСП ще са скритият фактор, който ще позволи на явлението "предсрочни избори" да се материализира.

"Последните изследвания показват, че и "Има такъв народ", и БСП са на чертата. Едни предсрочни избори за тях са много голям риск. Особено голям става рискът, ако президентът Радев напусне терена и се яви на избори. Отделно там се смята, че в тези политически сили има външно влияние", категоричен е социологът.

Павлов смята, че няма причина за масови протести.

"За хората най-важна е икономиката, а тя върви добре. До средата на лятото в сравнение за миналата година доходите на хората са се повишили с 12%", каза още той.

Гледайте целия разговор във видеото