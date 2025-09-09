IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Обвиниха турчин, държал 323 гр. кокаин в село Мезек

Наркотикът е открит в негов склад в селото

09.09.2025 | 15:58 ч. Обновена: 09.09.2025 | 18:21 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прокуратурата обвини 50-годишен турчин за притежание с цел разпространение на 323 грама кокаин, открит в склад в свиленградското село Мезек, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Мъжът с инициали Ю.С. е бил задържан за наркотика на стойност 72 675 лв. на 1 септември.

Той живеел в Турция и е турски гражданин. Преди време наел склад в Мезек, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември служители на Агенция „Митници“ извършили проверка в помещението. Те открили на пода в склада полиетиленов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин.

На място пристигнал следовател от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура в Хасково и извършил оглед на местопроизшествието, при който е иззето наркотичното вещество. Обвиняемият е задържан първоначално за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес предстои съдът да разгледа внесената от държавното обвинение мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мезек кокаин
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem