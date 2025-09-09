Обвиниха турчин, държал 323 гр. кокаин в село Мезек

Прокуратурата обвини 50-годишен турчин за притежание с цел разпространение на 323 грама кокаин, открит в склад в свиленградското село Мезек, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Мъжът с инициали Ю.С. е бил задържан за наркотика на стойност 72 675 лв. на 1 септември.

Той живеел в Турция и е турски гражданин. Преди време наел склад в Мезек, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември служители на Агенция „Митници“ извършили проверка в помещението. Те открили на пода в склада полиетиленов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин.

На място пристигнал следовател от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура в Хасково и извършил оглед на местопроизшествието, при който е иззето наркотичното вещество. Обвиняемият е задържан първоначално за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес предстои съдът да разгледа внесената от държавното обвинение мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.