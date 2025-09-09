Семи Шилт: Силата на SENSHI е в ценностите и бойните лагери, които променят животи

Семи Шилт е един от най-великите нидерландски кикбоксьори в историята. Известен като „Hightower“, той доминира години наред в K-1 и Glory. С четири титли от K-1 World Grand Prix и трофея Glory Heavyweight Grand Slam на свое име, той е записан в историята като жива легенда.

След края на внушителната си кариера Шилт не избира почивка, а нова роля. Той управлява собствена зала в Нидерландия – The Fight Game Academy, където преподава и тренира нови поколения бойци. Освен това пътува по света, за да води семинари и презентации. Опитът си споделя не само с бойци, но и с млади предприемачи.

В интервю за една от най-големите нидерландски спортни медии Vechtsport Info дни преди да пристигне отново в България, за да стане част от новото издание на веригата SENSHI 28 Grand Prix, Семи Шилт казва, че избира да е част от SENSHI, защото организацията за него е нещо много повече от бизнес.

Днес Шилт е президент на KWU SENSHI Европа. В тази роля той подкрепя изпълнителния директор и мачмейкър Андриян Димитров и помага организацията да се свързва с други промоутъри. Според Шилт SENSHI се гради върху ценности, които често липсват при големите организации.

„Не става дума само за бизнес“, обяснява той и допълва: „Става дума за уважение, дисциплина и традиция. Именно с това SENSHI са различни”.

Той подчертава, че SENSHI не налага на атлетите дългосрочни договори, което им дава свобода да се развиват на международно ниво. По думите му, много от бойците на Glory първо са били забелязани именно от скаутите на лагерите и събитията на SENSHI.

Тренировъчните лагери на веригата променят животи според бойната легенда Шилт. Там се събират на едно място бойни стилове като карате киокушин, кикбокс, муай тай и ММА.

„Енергията е изключителна“, казва Шилт. „За младите бойци тези лагери могат наистина да бъдат животопроменящи”. В рамките на SENSHI 28 във Варна, България между 11 и 14 септември отново ще се проведе голям тренировъчен лагер по бойни изкуства, последван от зрелищен Grand Prix турнир с осем бойци. Билети за първия Grand Prix турнир в тежка категория за България, който се организира от SENSHI, може да се закупят в мрежата на Eventim.bg.

По думите на Шилт, SENSHI 28 Grand Prix ще предложи изключително силна бойна карта за взискателната публика на бойните спортове. Той посочва албанеца Франческо Джая като един от най-атрактивните бойци в тежка категория, който се бие доста зрелищно.

Семи Шилт откроява реванша между Мариан Лaпушнеану и Драгомир Петров като двубой, който не бива да се пропуска сред супер битките на галавечерта. В първата им среща Лaпушнеану е имал малко време за подготовка. Този път обаче ситуацията е различна и Шилт е любопитен как Петров ще се адаптира.

В предстоящия Grand Prix турнир ще се състезават и двама холандци. Единият от тях е Томас Бриджуотър, брат и спаринг партньор на звездата от Glory Леви Ригтерс. Според Шилт, Томас може да постигне високи резултати благодарение на техниката и физическата си подготовка.

Освен него в турнира влиза и гигантът Декстър Суис, висок два метра и тежащ 120 килограма. Той ще се включи в резервния мач, но според Шилт може да бъде опасен за всеки опонент.

„Три мача в една вечер. Един удар може да промени всичко и да се окаже решаващ. Това го прави толкова вълнуващо.“, коментира бившия шампион.

SENSHI 28 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 28 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kick, Dir.bg, KWUnion.com, Kyokushin Кarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.