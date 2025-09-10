IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Боен снаряд e изплувал на плаж "Велека" край Синеморец

Произходът му не е уточнен

10.09.2025 | 13:30 ч. Обновена: 10.09.2025 | 13:43 ч.
Снимка: Aleksandar Mihaylov Mihaylov

Боен снаряд e изплувал на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, съобщава БНТ.

Очевидци разказаха, че той е бил празен.

Произходът му не е уточнен.

