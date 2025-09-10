Боен снаряд e изплувал на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, съобщава БНТ.
Очевидци разказаха, че той е бил празен.
Произходът му не е уточнен.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Снимка: Aleksandar Mihaylov Mihaylov
