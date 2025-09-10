Вълчев: Всички училища са готови за 15 септември

Образователният министър Красимир Вълчев обяви по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, че всички училища ще започнат учебната година присъствено. "Няма да има училище, което да не започне учебната година", каза той.

Вълчев увери, че всички училища са готови за 15 септември, въпреки че има места, където ремонтите не са приключили през лятото и ще се наложи да се създадат неудобства за учители и ученици. Близо 1500 училища и детски градини са били обект на ремонтни дейности. Миналата седмица бяха завършени 800 от тези ремонти, отбеляза Вълчев.

По време на заседанието министър и депутати засегнаха ролята на изкуствения интелект (ИИ) при работата с ученици със специални потребности.

Вълчев отбеляза, че е факт, че изкуственият интелект ще увеличава производителността във всички сфери. Той обаче обърна внимание на времето, което децата прекарват в социални мрежи извън училище. "Онлайн средата е много по-привлекателна, отколкото образователната", добави министърът.

Министърът отново потвърди, че всички учебници от общообразователната подготовка са безплатни и учениците купуват само учебници за предметите от профилираната и професионалната подготовка, като това е предимно в 11-и и в 12-и клас.

Използва се и електронно съдържание на учебници, каза министърът преди заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Относно промените в националното външно оценяване в седми и в десети клас министър Вълчев отбеляза, че от "много отдавна говорим, че трябва да интегрираме елементи от съдържанието на природните науки в националното външно оценяване и това беше заложено нормативно още през 2020 г.".

"Ако погледнете моделите за националното външно оценяване, които ще публикуваме, ще видите, че това е доста минималистична, бих казал скромна крачка. Остава си изпитът по математика и в него ще бъдат включени практически задачи, които ще предполагат и разбирането на основни понятия от природните науки. Например, децата трябва да знаят какво е ток, топлина, съпротивление, какво е ват, киловатчас, волт, да знаят какво е смес и киселинност. Такива ще бъдат практическите задачи. В тези модели, които ще публикуваме до края на седмицата, ще се видят една малка част от такива задачи, няколко такива задачи. До края на месеца ще имаме рубрика, директория, в сайта на МОН, в която ще публикуваме повече такива задачи. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят, ще дадат увереност на учениците, защото ще изискват научаването на основни, на най-базовите понятия в природните науки. Няма да се изискват допълнителни частни уроци, ако детето е отделило минималното необходимо внимание в часовете по природни науки", каза образователният министър.

Ако искаме да имаме по-добри резултати от международното изследване PISA, ако искаме нашите деца да са успешни в живота, трябва да могат да се решават практически задачи. Това е един от големите ни проблеми, който го констатираме и при международни изследвания, и при националното ни външно оценяване, че нашите ученици се затрудняват с решаването на практически задачи. Те не могат да трансформират една житейска ситуация в математически израз, когато стигнат до него, се справят по-добре, а и природните науки са важни, за да бъдат пренебрегвани", каза министър Вълчев.