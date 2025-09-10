Хари Стайлс никога не е бил толкова щастлив, колкото със Зоуи Кравиц

Хари Стайлс е в най-щастлвия период от живота си, откакто започнал да се среща със Зоуи Кравиц. През август двамата бяха забелязани в бар в Лондон и на разходка в Рим. А в началото на септември звездите се държаха за ръце по време на разходка в квартала Бруклин в Ню Йорк. 31-годишният певец и 36-годишната актриса се забавляват и връзката им е още нова. Но очевидно са щастливи.

"Толкова е трудно да се срещаш като знаменитост... Хари нямаше да се покаже публично със Зоуи, ако това не означаваше нищо. Много е ново и свежо, и те просто се забавляват. Хари не иска да поставя етикети на това", коментира източник на "Page Six".

"Хари е в най-щастливото състояние, в което някога е бил, той просто си изкарва страхотно", обяснява друг източник на "Page Six".

