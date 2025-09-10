Какво точно са правели руските дронове над Полша? ВИДЕО

Според Defense Express, руските дронове, които са навлезли в полското въздушно пространство през нощта на 10 септември, изглежда са следвали полетни траектории, съобразени с главни пътища и радарни станции, водещи към Варшава и Люблин.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че в атаката са използвани 19 дрона, като първото нахлуване е регистрирано в 23:30 ч., а последното засичане е в 06:30 ч. местно време. По-ранни съобщения в полските медии предполагаха, че са участвали до 23 дрона. Само няколко са били прихванати, вероятно тези, които представляват пряка заплаха за конкретни цели.

In case you didn't know, this is the real size of the Russian-Iranian Shahed drones, which attacked Poland tonight and had been attacking Ukraine in thousands for three years now. pic.twitter.com/9u5LCRADE7 — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) September 10, 2025

Бегъл анализ обаче показва неблагоприятна картина за Европа. Ако Полша е успяла да свали само четири от 19 дрона, които са преминали във въздушното ѝ пространство, това е много по-нисък процент на успех от демонстрирания от Украйна.

Украйна постоянно е прихващала по-голямата част от дроновете, изпратени от Русия през последните години - например 386 от 415 (или 93%) тази сутрин.

Едва ли това е впечатляващо представяне от страна на Полша, особено като се има предвид с колко повече оборудване е разполагала.

UPDATE: Polish skies are now roaring with fighter jets as Russian drones violate NATO airspace. This is what Trump’s weakness on Putin brought us, Europe scrambling to defend itself while MAGA still calls it “peace through strength.” Poland didn’t get the memo. They got… pic.twitter.com/D02TDjmoXt — Brian Allen (@allenanalysis) September 10, 2025

Снимки от местата на катастрофите показват, че дроновете са били безпилотни летателни апарати „Гербера“ - леки системи, изработени предимно от пяна. Въпреки че често се използват като примамки, те могат да бъдат оборудвани с разузнавателни товари или малки взривни заряди до пет килограма.

Според Defense Express, полски SIM карти са били засечени по руски дронове от юли, което предполага, че разузнаването може да е било основна цел на нахлуването.

Анализът на съобщените места на катастрофите показва, че пет дрона са паднали по линията Бяла Подляска–Парчев. В този район се намират три основни пътни артерии: магистрала E30 и магистрали 63 и 82, които се свързват с централна Полша.

Други дронове са наблюдавани северно от Люблин, близо до центъра на отбранителната промишленост Сталова Вола и западно от Бялисток. Един дрон е открит чак до Лодз.

Someone's home in Poland after the russian drone attack last night. pic.twitter.com/YNcwR8N915 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 10, 2025

Маршрутите също се пресичаха с полската инфраструктура за противовъздушна отбрана. Два от далекобойните радарни поста на страната – Роскош с радар NUR-12M и Лабуние със система RAT-31DL – са разположени по тези пътища.

Това са две от три такива радарни станции на източната граница на Полша, като третата се намира в Шиплиски, близо до коридора Сувалки.

Defense Express отбелязва, че припокриващите се маршрути повдигат въпроси дали дроновете са били използвани за проучване на покритието на полската противовъздушна отбрана в посоки, съответстващи на потенциални наземни настъпления към Варшава и Люблин.

Докато полските власти досега описват инцидента като „провокация“, възможността за разузнавателна дейност остава обект на обсъждане.

А ето къде точно са попаднали дроновете: