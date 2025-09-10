IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво точно са правели руските дронове над Полша? ВИДЕО

Експерти намекват за разузнавателна дейност

10.09.2025 | 19:36 ч. Обновена: 10.09.2025 | 19:52 ч. 14
Според Defense Express, руските дронове, които са навлезли в полското въздушно пространство през нощта на 10 септември, изглежда са следвали полетни траектории, съобразени с главни пътища и радарни станции, водещи към Варшава и Люблин.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че в атаката са използвани 19 дрона, като първото нахлуване е регистрирано в 23:30 ч., а последното засичане е в 06:30 ч. местно време. По-ранни съобщения в полските медии предполагаха, че са участвали до 23 дрона. Само няколко са били прихванати, вероятно тези, които представляват пряка заплаха за конкретни цели.

Бегъл анализ обаче показва неблагоприятна картина за Европа.  Ако Полша е успяла да свали само четири от 19 дрона, които са преминали във въздушното ѝ пространство, това е много по-нисък процент на успех от демонстрирания от Украйна.

Украйна постоянно е прихващала по-голямата част от дроновете, изпратени от Русия през последните години - например 386 от 415 (или 93%) тази сутрин.

Едва ли това е впечатляващо представяне от страна на Полша, особено като се има предвид с колко повече оборудване е разполагала.

Снимки от местата на катастрофите показват, че дроновете са били безпилотни летателни апарати „Гербера“ - леки системи, изработени предимно от пяна. Въпреки че често се използват като примамки, те могат да бъдат оборудвани с разузнавателни товари или малки взривни заряди до пет килограма.

Според Defense Express, полски SIM карти са били засечени по руски дронове от юли, което предполага, че разузнаването може да е било основна цел на нахлуването.

Анализът на съобщените места на катастрофите показва, че пет дрона са паднали по линията Бяла Подляска–Парчев. В този район се намират три основни пътни артерии: магистрала E30 и магистрали 63 и 82, които се свързват с централна Полша.

Други дронове са наблюдавани северно от Люблин, близо до центъра на отбранителната промишленост Сталова Вола и западно от Бялисток. Един дрон е открит чак до Лодз.

Маршрутите също се пресичаха с полската инфраструктура за противовъздушна отбрана. Два от далекобойните радарни поста на страната – Роскош с радар NUR-12M и Лабуние със система RAT-31DL – са разположени по тези пътища.

Това са две от три такива радарни станции на източната граница на Полша, като третата се намира в Шиплиски, близо до коридора Сувалки.

Defense Express отбелязва, че припокриващите се маршрути повдигат въпроси дали дроновете са били използвани за проучване на покритието на полската противовъздушна отбрана в посоки, съответстващи на потенциални наземни настъпления към Варшава и Люблин.

Докато полските власти досега описват инцидента като „провокация“, възможността за разузнавателна дейност остава обект на обсъждане.

А ето къде точно са попаднали дроновете: 

