Мартин Димитров с прогноза: Властта върви към корабокрушение

"Това, което казахме, е, че искаме всички лица от МВР, които участваха в дезинформация, да понесат отговорност и това е задачата на министър Митов - да види кои са тези лица, защо той е бил подведен, или не е бил подведен, защо е допуснал тази дезинформация. Ако това той не го направи, значи той самият трябва да понесе тази отговорност. Министър Митов сбърка и трябваше да излезе и да каже на медиите: "Сбърках, бях подведен, връщам се назад". Ако не се беше появил записът, който BG Elves пуснаха, още версията на МВР щеше да е единствената и основната", каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му нито спътникът на шефа на МВР-Русе, нито самият шеф нямат право да искат сметка на младежите.

"Има спазване на правила. Ако има автомобил, който застрашава другите и кара с висока скорост, се обаждаш на 112 и казваш номера, какво се е случило. Има си процедури, които да се задействат. В Русе полицейският началник и неговият спътник, виждайки автомобил, който не спира на "Стоп", да се обадя 112, всичко друго е форма на самоуправство. Формулировката "битов скандал", използвана от Борисов, е за бързо замитане на случая", допълни Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че трябва да се направи проверка.

"Всяко насилие трябва да бъде санкционирано и трябва да бъдат взети мерки. Шеф на МВР и негов спътник нямат право да си превишават правата и да ходят да търсят сметка от автомобил. МВР сгафиха, защото дезинформираха обществото, представиха ситуацията, че те са пълна жертва и нямат никаква отговорност, както и че служители на МВР не са нарушили никакви закони. Излезе запис, който показа, че ситуацията е крайно спорна и може да бъде търсена вина и в двете страни. От това дойде и политизирането, защото се видя, че министърът вместо да търси истината и отговорност, той се опита да прикрие и да защити версията на МВР", подчерта народният представител.

От партията са готови с мотивите си за вота на недоверие.

"ГЕРБ пази имунитетите на "Възраждане", от друга страна "Възраждане" внася към властта смешни и безобидни вотове. Това ще е първият сериозен вот за завладяната държава, за огромните проблеми в правосъдието. Това ще и най-аргументираният вот. Ще бъдем готови изцяло тази седмица. Имаме правителство, което има 130 гласа в парламента, водено от Пеевски, след това са Борисов с ГЕРБ и останалите. Никой не може да ги свали, ако те не се самосвалят, това е честната математика. Но целта на този вот е да се покаже алтернатива, да покаже проблемите, да видят тежките резултати за българската икономика и българската държава. Демокрацията започва да си отива", поясни гостът.

