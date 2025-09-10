В тайните бункери на Путин: Той има три зали, никой не знае къде е наистина

През третата седмица на март 2023 г. Владимир Путин се включи във видеообаждане и одобри ареста на американец. Руският президент управляваше най-голямата държава в света от поредица от сложно построени, идентични конферентни зали. Доколкото ЦРУ можеше да разбере, в Русия има три такива, всяка от които построена по поръчка и обзаведена по абсолютно същите спецификации, чак до прецизното позициониране на президентски държач за моливи, гравиран с двуглав орел, върху лакираното дървено бюро.

Нито десетте перфектно заточени молива вътре, нито който и да е друг детайл в стаите без прозорци дава представа за истинското местоположение на Путин.

Мъжът, който управлява Русия близо четвърт век, отказва да използва мобилен телефон и рядко използва интернет. Вместо това той провежда срещи чрез светлината на плосък монитор, кацнал на стойка, навита на колелца. Мрачните служители, които трептят на екрана, много от които са прекарали десетилетия в неговата тясна компания, често не знаят от коя от 11-те часови зони на страната се обажда техният главнокомандващ. Понякога щабът на Путин обявява, че той напуска един град за друг, след което изпраща празен кортеж до летището и самолет-примамка, преди Путин да се появи на видеоконференция, преструвайки се, че е някъде, където не е.

От тези бункери от ерата на Zoom той управлява страна във война, издавайки заповеди на командирите на фронтовата линия в Украйна и затягайки ограниченията у дома. Инженери от Дирекцията за президентски комуникации изпращат камиони с оборудване из цяла Русия, за да поддържат рутината, която наричат Специални комуникации, за да криптират разговорите на „шефа“. Компютрите на бюрата му остават строго изолирани или несвързани с мрежата. Някои инженери се шегуват нервно за „информационния пашкул“, в който действа президентът.

Сега един от шефовете на шпионите на Путин се обажда на президента чрез видео, за да предложи ескалация срещу това, което неговият кръг наричаше техен „основен враг“. Висок, мустакат и неусмихнат, генерал-майор Владислав Менщиков се нарежда сред силовиците или „силните мъже“ от службите за сигурност, издигнали се в редиците на Путин. Президентът му се доверява достатъчно, за да управлява ядрените бункери на Русия и да играе хокей на лед със заместниците му.

Безмилостният шеф на шпионажа на Путин

Малко хора извън тесен кръг кремълолози бяха чували за Менщиков, ръководител на Първа служба на Федералната служба за сигурност (ФСБ), наследник на КГБ. Но всички в Америка бяха гледали зрелищната операция, която той беше осъществил само няколко месеца по-рано. Елитна шпионска агенция под негово командване организира ареста на американската баскетболна шампионка Бритни Грайнър. Холивудски звезди и легенди на НБА поискаха от президента Джо Байдън да осигури бързото ѝ завръщане, носейки тениски с надпис „We Are BG“ на игрището. Менщиков помогна за надзора на размяната ѝ при размяната на затворници за Виктор Бут - скандален руски търговец на оръжие с прякор „Търговецът на смъртта“. Размяната на известен трафикант на оръжие за баскетболист беше поразителен пример за силата на затварянето и търговията с американски граждани, а подчинените на Меншиков държаха още в наказателни колонии из цяла Русия, готови да ги разменят на правилната цена. Сред тях бяха бивш морски пехотинец, сбъркан с разузнавателен служител, отишъл в Москва за сватба, и учител по история в гимназия, сред чиито ученици беше и дъщерята на директора на ЦРУ, хваната на летището да носи медицинска марихуана. За съжаление, нито едно от техните преживявания все още не беше донесло желаната оферта от Вашингтон.

За следващия си ход Меншиков предложи да се премине праг, който Москва не беше прекрачвала от Студената война, като се осъди американски журналист за шпионаж. Млад репортер на Wall Street Journal от Ню Джърси летеше от Москва до Екатеринбург, за да репортира за увеличеното производство на местен завод за танкове. Ако операцията вървеше по план, той можеше да бъде разменен за затворника, когото Путин наричаше „патриот“ – служител на ФСБ, излежаващ доживотна присъда в Германия за това, че е застрелял един от враговете на Русия пред берлинско кафене, наречено „Всичко, от което се нуждаеш, е любов“. Убиецът не беше казал нищо на полицията, дори и името си.

Путин искаше да го върне – убиецът беше толкова близък до президента, че са стреляли заедно на стрелбището. Трима шефове на руски разузнавателни служби поискаха от ЦРУ да го освободят през последните месеци, само за да чуят, че спасяването на руски наемен убиец от германски затвор е налудна молба. Дни по-рано един от помощниците на Путин се обади на директора на ЦРУ Бил Бърнс и поиска още веднъж за по-голяма сигурност, но отново му беше казано, че цялата идея е отвъд границите на допустимото.

Офицерите на Менщиков щяха да проверят този принцип. Неговите хора щяха да арестуват репортера, ако не в Екатеринбург, то скоро в Москва, стига Путин да одобри.

Евън Гершкович пътуваше към задача, на 900 мили източно от Москва, четейки съобщение от далечна Филаделфия

Беше майка му, Ела. 31-годишният репортер можеше да разбере, че тя е притеснена: Скъпи мой, как си? Как се чувстваш? Обичам те и те целувам." Той отговори: "Добре съм. Ще съм в Русия тази седмица. Ще се опитам да ти се обадя скоро."

Беше краят на март 2023 г., една година и месец след началото на руската „специална военна операция“, и Гершкович беше дошъл до „Портата към Сибир“ – Екатеринбург - столицата на военно-промишления комплекс на страната, за да разбере как военната икономика реагира на загубата на по четири танка на ден в Украйна. Източник, синдикален представител на военния завод „Уралвагонзавод“, беше готов да го види в ресторант „Буковски“ на булевард „Ленин“ в 16:00 часа.

Путин, подтикнат от спомените за героичните подвизи на Сталин от Втората световна война, пренасочваше руската индустриална база, за да произвежда повече бронирани машини, ракети и оръжия. Производителите на салфетки и тапицирани мебели произвеждаха балаклави и ботуши. Танковите заводи наемаха затворници, кооптирани от затвора, за да ускорят производството. Руските държавни информационни агенции бяха отразили този бум на стахановска производителност и погледът на Гершкович беше привлечен от бучещата военна машина и нейните неквалифицирани работници, които се трудеха нощем, за да постигнат нови квоти. Той беше сред намаляващия брой чуждестранни кореспонденти в страна, която тихо разширяваше законите си за шпионаж и „чуждестранни агенти“ с главозамайваща скорост.

Високият и общителен американски син на съветски емигранти процъфтяваше в страната, от която родителите му бяха избягали повече от 40 години по-рано, черпейки новини, които се появяваха на първа страница на „Джърнъл“ и в ежедневните брифинги на администрацията на Байдън. В детството следите от Русия, които се задържаха в дома му в Принстън, бяха „само реплика“, казваше той: например вкусът на макарони, сервирани с масло вместо със сирене.

Но Русия, за която сега докладваше, ставаше твърде реална. Източници изчезваха в затвора, а заплашителната гледка на неидентифицирани мъже, следващи него или колегите му по улиците, ставаше обезпокоително рутинна. Седмици по-рано неговият приятел от друг вестник седеше неподвижно като статуя в московски апартамент, на угасени светлини, слушайки как полицията блъска по вратата - и след това се измъкна от страната.

Въпреки това Министерството на външните работи продължаваше да подновява прескартите и тримесечните визи на Гершкович, а Кремъл не даде никакви индикации, че някой от силоваците дори си е направил труда да прочете работата му. Във всеки случай, пътуването до Екатеринбург, второто му за един месец, щеше да бъде кратко. Телефонът му беше оборудван с приложение за проследяване, което излъчваше GPS координатите му на живо на екип за сигурност в Ню Джърси. Ако нещо се обърка, те можеха да го намерят.

Здравей, приятелю, успех днес, му написа колега от Journal, преди да тръгне за среща с източника от синдикалния представител. Благодаря, братко, отговори Гершкович. Ще ти кажа как е минало.

Гершкович вдигна поглед и видя един мъж, после четирима, после шестима

„Буковски Грил“ беше почти празен, докато слизаше по дългото стълбище със сиви плочки, което водеше към салона в сутерена. Модерно изложените тухлени сепарета с черна тапицерия, кръстени на американския поет от поколението на бийт пушача, приличаха на убежище на хипстърския шик от Бруклин, иронично сгушено под град, бълващ оръжия за сблъсъка на Русия с „неофашисткия Запад“.

Сервитьорите с еднакви червени шапки се въртяха безцелно около празните сепарета, докато барман заговаряше жена, която пиеше сама. Две млади жени се закачаха в края на бара. Гершкович седна в задния ъгъл, изучавайки селекцията от лагери и пържоли в менюто. Той не знаеше, че на масата, до чанта, има скрита камера, фокусирана върху него.

Представителят на синдиката пристигна с бежова тениска, мъж на средна възраст, който се промъкна в кабината, където Гершкович се беше свил над тетрадка и диктофон. Представителят беше говорил с Wall Street Journal няколко пъти през годините и беше в редовна връзка с Гершкович, откакто се срещнаха за първи път седмици по-рано. Гершкович искаше да потвърди съобщенията в руските медии, че производството на танкове наистина е в бум, но представителят каза, че има повече подробности за производството на танкове и дори ракети, които е готов да сподели. В началото на срещата им Гершкович подчерта, че просто ще интервюира синдикалния представител, цитирайки го като „анонимен източник“.

„Този ​​подход е... Това е просто интервю.“

Отвън, бял ван без обозначения спря покрай бордюра с дървета, обърнат към вратата на ресторанта. Шестима мъже с пухкави зимни якета, суичъри с качулки и маски се събраха до него. Прегърбени от студа, те си размениха крадешком погледи, след което влязоха в стълбището, като двама от тях снимаха с телефоните си.

В кабинката синдикалният представител извади лист хартия и го бутна през масата. Конвоят нахлу в ресторанта, грубо преминавайки покрай хостесата. Сервитьорите, барманът и клиентите му се обърнаха, за да гледат в смаяно мълчание. Гершкович вдигна поглед от бележника си и видя един мъж, после четирима, после шестима.

Беше малко след 13:00 часа в офиса за сигурност на Wall Street Journal в Ню Джърси и приложението за проследяване на Гершкович вече не звънеше. Малкият екип от анализатори, наблюдаващи сигнали от репортери, разположени по фронтовите линии на Украйна и други глобални проблемни точки, бяха забелязали, че телефонът е офлайн, но нямаше нужда да се вдига незабавна тревога. Екатеринбург, откъдето Гершкович докладваше, се намираше на изток от Урал, на хиляда мили от артилерийските и ракетни обстрели, обстрелващи Украйна. Служителите на Journal редовно изключваха телефоните си, измъкваха се извън обхвата на мобилната мрежа или просто им се изтощаваше батерията. Екипът по сигурността си направи бележка в дневника. Вероятно нищо не беше.

До мениджъра по сигурността на Journal дойде SMS. Свързахте ли се с Евън?

Мениджърът по сигурността беше прекарал деня в наблюдение на репортери близо до украинските фронтови линии и други в Киев, които се бяха укрили по време на ракетен обстрел. Но беше забелязал, че Гершкович е пропуснал две проверки. Мамка му, отговори той, след което изпрати съобщение до старши редактори.

Централата на вестника в центъра на Манхатън гледаше през студеното мартенско небе към Шесто авеню. В рамките на минути служители, събрани в 45-етажната сграда на News Corporation или обаждащи се от Европа, се надпреварваха да се свържат с контакти и да сглобят информация за случващото се в Русия. Чуждестранните кореспонденти на вестника с опит в Москва преминаха от финализиране на историите към обаждания на източници. Един от тях се свърза с таксиметров шофьор в Екатеринбург и настоя да спре в апартамента, където отседна Евън. Шофьорът се обади минути по-късно, казвайки, че е намерил само тъмни прозорци, като завесите все още са отворени. „Да се ​​надяваме на най-доброто“, каза той. Местен журналист, когото Евън беше наел да помогне за организирането на интервюта, сега изглеждаше пиян и мърмореше.

Въпреки че все още нямаше новини за изчезването му, нито официален коментар от руското правителство, данните предполагаха, че нещо се е объркало зле. Фотожурналистът, с когото Евън работеше, живеещ в Москва със съпругата и децата си, трябваше да бъде дискретно евакуиран. Междувременно вестникът насрочи разговор с руския посланик във Вашингтон, но когато дойде часът, му беше съобщено: „За съжаление, той не е на разположение.“ Офисът на главния юрисконсулт на Journal, Джей Конти, изпрати имейл до говорителя на Държавния департамент, озаглавен „Спешно - репортер на Wall Street Journal в Русия“. Проблемът достигна до новия главен редактор на Journal, Ема Тъкър.

Само осем седмици след началото на работата, Тъкър все още се опитваше да разбере глобалната организационна структура на Journal. Сега тя събираше редактори, адвокати и чуждестранни кореспонденти от Дубай до Лондон на конферентни разговори, за да разбере как да го намери. Финалист за наградата „Пулицър“ и специалист по Русия в нейния екип направи мрачно предсказание. Ако руската ФСБ го хване, това нямаше да е кратко изпитание. „Той ще прекара тридесетте си години в затвора.“

След като прекара 16 месеца в затвора по фалшиви обвинения в шпионаж, Евън Гершкович беше освободен като част от размяна на затворници на 1 август 2024 г.

Редактиран откъс от „Размяна: Тайна история на новата студена война“ от Дрю Хиншоу и Джо Паркинсън, която ще бъде публикувана на 9 октомври.