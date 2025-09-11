Костадин Костадинов: Трябват ни пет подписа за вот на недоверие

“Омръзна ни да задаваме въпроси кога вотът на недоверие ще бъде внесен и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение да внесат вот”, заяви лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов и напомни, че във втората половина на юли месец от партията му са подготвили вот, който е във връзка с провала на правителството за справяне с безводието в страната и управлението на ВиК сектора.

“В този вот има положени 43 подписа, трябват ни пет за да го внесем”, каза още лидерът на “Възраждане”.

Той добави, че водната криза е най-актуалният проблем и ще става все по-актуален.

“Ще подкрепим всеки един вот, в замяна на подкрепа за нашия вот. Днес ще изпратим покана до ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Искаме отговор днес, заяви още Костадинов и предложи в противен случай трите формации да напуснат парламента.