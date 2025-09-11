IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Костадин Костадинов: Трябват ни пет подписа за вот на недоверие

ПП-ДБ очевидно нямат намерение да внесат вот, добави той

11.09.2025 | 09:54 ч. Обновена: 11.09.2025 | 10:53 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

“Омръзна ни да задаваме въпроси кога вотът на недоверие ще бъде внесен и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение да внесат вот”, заяви лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов и напомни, че във втората половина на юли месец от партията му са подготвили вот, който е във връзка с провала на правителството за справяне с безводието в страната и управлението на ВиК сектора. 

“В този вот има положени 43 подписа, трябват ни пет за да го внесем”, каза още лидерът на “Възраждане”.

Той добави, че водната криза е най-актуалният проблем и ще става все по-актуален.

Свързани статии

“Ще подкрепим всеки един вот, в замяна на подкрепа за нашия вот. Днес ще изпратим покана до ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Искаме отговор днес, заяви още Костадинов и предложи в противен случай трите формации да напуснат парламента. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НС Възраждане Костадин Костадинов вот на недоверие правителство водна криза
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem