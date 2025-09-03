АПС е опозиция, не сме говорили с ПП-ДБ за подкрепа на вот на недоверие

Зам.-председателят на ПГ на “Алианс за права и свободи” (АПС) Джейхан Ибрямов заяви, че първо партията ще види мотивите за вот на недоверие и след това ще има позиция. Той добави, че от ПП-ДБ не са водили разговори с АПС за такъв вот.

“Вчера имахме заседание на парламентарната група – да получим материалите за вота на недоверие, който евентуално колегите искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение. Разбира се, като група винаги сме били принципни за вотовете на недоверие, ние сме опозиция в този парламент”, допълни Ибрямов.

Той коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. “Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот”, добави Ибрямов.