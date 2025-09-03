IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПС е опозиция, не сме говорили с ПП-ДБ за подкрепа на вот на недоверие

Ибрямов: Имаме наша позиция, ако бъде внесен вот на недоверие

03.09.2025 | 09:07 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:35 ч. 0
БГНЕС

Зам.-председателят на ПГ на “Алианс за права и свободи” (АПС) Джейхан Ибрямов заяви, че първо партията ще види мотивите за вот на недоверие и след това ще има позиция.  Той добави, че от ПП-ДБ не са водили разговори с АПС за такъв вот.

“Вчера имахме заседание на парламентарната група – да получим материалите за вота на недоверие, който евентуално колегите искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение. Разбира се, като група винаги сме били принципни за вотовете на недоверие, ние сме опозиция в този парламент”, допълни Ибрямов.

Той коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. “Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот”, добави Ибрямов.

 

Тагове:

НС пленарна зала АПС вот на недоверие ПП-ДБ
