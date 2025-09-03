Мирчев: В следващите дни внасяме вот на недоверие с МЕЧ и АПС

“Следващите дни, заедно с МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема “Противодействие на завладяната държава”, каза пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" преди да влезе в сградата на парламента.

“Темата на вота е “Противодействие на завладяната държава, това което се случва с институциите – един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи и те да са подчинени на конкретни хора, които са част от управлението”, посочи Мирчев.

Според депутата единственото, което в момента може да събори кабинета, е волята на "ДПС-Ново начало", а в зала всеки може да подкрепи вота на недоверие.

На въпрос дали ще водят преговори с останалите партии Мирчев отговори, че са водили преговори с МЕЧ и АПС, а днес от "Да, България" ще обявят план за отпор на завладяната държава.