IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Мирчев: В следващите дни внасяме вот на недоверие с МЕЧ и АПС

Това е един олигархичен кръг, България не работи, добави той

03.09.2025 | 08:46 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:35 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

“Следващите дни, заедно с МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема “Противодействие на завладяната държава”, каза пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" преди да влезе в сградата на парламента.

“Темата на вота е “Противодействие на завладяната държава, това което се случва с институциите – един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи и те да са подчинени на конкретни хора, които са част от управлението”, посочи Мирчев. 

Според депутата единственото, което в момента може да събори кабинета, е волята на "ДПС-Ново начало", а в зала всеки може да подкрепи вота на недоверие.

Свързани статии

На въпрос дали ще водят преговори с останалите партии Мирчев отговори, че са водили преговори с МЕЧ и АПС, а днес от "Да, България" ще обявят план за отпор на завладяната държава.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ивйло Мирчев вот на недоверие Да България правителство АПС МЕЧ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem