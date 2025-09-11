Вълчев: Всички училища ще започнат учебната година

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че българските ученици имат проблеми по-скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата. Образователният министър е в Благоевград, където днес се състои информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

“Финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот. Последните промени в учебните програми бяха преди девет години и тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност”, посочи министърът и добави, че в учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи.

“Това не означава, че са достатъчно, могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми”, добави Вълчев и подчерта, че тези допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, но проблемът с българските ученици е по скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата.

“На въпрос за готовността на училищата за първия учебен ден Вълчев посочи, че ремонтни дейности е имало в 1500 училища, В почти всички училища се изграждат STEM центрове. По прогнозна информация 250 ремонта ще продължат и след началото на учебната година. Всички училища ще започнат учебната година, макар че при някои това ще бъде на повече от едно място”, информира министърът.

Вълчев добави, че общо 50 проекта се изпълняват по Плана за възстановяване и устойчивост за цялостна модернизация на училищната материална база, които се случват в отделни училища. По негови думи училищата в България са близо 2400, а детските градини са близо 2000.

Информационни табла и допълнителни материали в училищата ще има по повод въвеждането на еврото в България от януари 2026 г. “Мисля, че учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти”, каза Вълчев.

По повод новия предмет “Религия и добродетели“ министърът посочи, че не принуждават никой да учи религия против волята си. “Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и към момента в българската образователна система”, добави Вълчев.