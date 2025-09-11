“Много сте силни всички да четете празни приказки в декларации пред камерите, които дори ChatGPT квалифицира като празни глупости. Когато обаче трябва да свършите работа, нещо друго взима връх и това е политическият и партийният интерес”, заяви председателят на “Спаси София” Борис Бонев по време на първото заседание на СОС.

“Бяхме решили да не правим декларации като представители на една "радикална" група. Защото екокамерата, в която само ние си съществуваме, никой друг не го интересува и нещата, които се говорят, никой не ги чува и не ги слуша, добави той. Имаме чувството, че някой е пуснал райски газ в залата, каза още Бонев.

"Слушайки вълнуващите и вдъхновяващи речи се обърнах към моя най-добър приятел ChatGPT и му казах – напиши ми банална декларация за началото на политическия сезон на СОС, на което той ми отговори - ето ти един нарочно банален и шаблонен текст за началото на политическия сезон, който звучи официално, нищо не казва и може да се ползва като пълнеж”, добави председателят на СС.

Бонев изчете декларацията, написана от ChatGPT в залата на СОС, пред всички общински съветници.

"С настъпването на новия политически сезон ние от радикалната група на "Спаси София", заявяваме своята непоколебима готовност да продължим последователната работа за доброто на столицата и всички нейни жители. Вярваме, че политиката на местно ниво е преди всичко дълг и отговорност", каза Бонев, четейки написаното от ИИ.

"Наясно сме, че пред София стоя редица предизвикателства и те не търпят отлагане и изискват визия, последователност и решителност. Именно затова ще продължим да настояваме за повече прозрачност в управлението, по-голяма ефективност в изразходването на публичните средства и повече смелост за реализиране на политиките за развитие”, се казва още в декларацията, написана от ChatGPT.

“Сега ще си кажа нещо от сърцето, защото истината е, че много ме дразните, защото от всичко най-мразя лицемерието, обърна се общинският съветник към своите колеги в СОС. Според Бонев в декларациите на политическите групи се говори едно, а действията на общинските съветници и партиите, които представляват, е в противоречие на думите им. Няма реформи, няма сливане на транспортните дружества, няма реформа в "Топлофикация", подчерта Бонев.