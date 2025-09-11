IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първо заседание на СОС след лятната ваканция

Заседанието започва в 10 часа

11.09.2025 | 09:46 ч. Обновена: 11.09.2025 | 10:53 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Първото заседание на Столичния общински съвет след лятната ваканция е днес от 10 часа. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на Съвета. Ще бъдат обсъдени 75 доклада и пет питания.  Кметът на София Васил Терзиев е вносител на доклад относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма “Зелена София" за 2024 г.

Сключването на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия “Георги Стойков Раковски“ за предоставяне на парково пространство за обществено ползване ще обсъдят съветниците. Те ще разгледат изменения в наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

Програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности внасят група общински съветници.

СОС предстои да вземе решение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София“ на българския театрален и филмов актьор Руси Чанев, на поета Найден Вълчев, на Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор, както и на Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел. Отличието "Почетен знак на Столична община" ще получат още тенисистите Александър Василев и Иван Иванов, както и автомобилният пилот Никола Цолов. 

Всички те ще бъдат удостоени със званието "Почетен гражданин на София" на тържествената сесия на Столичния общински съвет по повод празника на града - 17 септември. / БТА

СОС София кмет общински съветници заседание Васил Терзиев
