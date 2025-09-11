Терзиев: Теориите, че ще се разреши застрояване на Южния парк са неверни

Кметът на София Васил Терзиев обяви във Facebook, че Върховният административен съд е отхвърлил жалбите срещу предварителното изпълнение на проекта за бул. „Тодор Каблешков“. По думите му решението е важна стъпка към завършването на един от ключовите елементи от третия градски ринг.

Булевардът е изграден на около 95% и вече е свързан с бул. „Филип Кутев“, но завършването му се забавя заради проблеми с отчуждаването на имоти. Терзиев припомня, че строежът е бил открит предизборно от предишната администрация, без да бъдат уредени всички процедури. Наскоро е била установена и незаконна постройка върху част от трасето – факт, останал незабелязан повече от десетилетие.

Според кмета след решението на съда предстои главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да завърши оценката на имота за отчуждаване. След това ще бъде издадена заповед за принудително отчуждаване с предварително изпълнение, както и разрешение за строеж.

„Работата на терен може да започне в момента на влизане в сила на разрешението“, уточнява Терзиев.

Екипът на зам.-кмета по строителство Никола Лютов е в готовност да изгради липсващата отсечка за около 60–70 дни, в зависимост от метеорологичните условия. След това се очаква ДНСК да въведе булеварда в експлоатация.

Паралелно върви и процедурата за премахване на незаконната мебелна къща, която дълги години не е била констатирана като такава.

Кметът коментира и спекулациите за бъдещо строителство в Южния парк.

„Всички теории, че там ще се разреши застрояване, са неверни“, подчертава той и допълва, че НАГ е блокирала опити за промяна на Общия устройствен план.

„Довършваме незавършеното и забавеното от предишните управления на града, за да отключим потенциала на София“, пише още Васил Терзиев.