Задържаха сина на Радан Кънев с марихуана

17-годишният Борис е задържан в 6-то Районно

15.11.2025 | 10:50 ч. 48
БГНЕС

БГНЕС

17-годишният Борис Кънев, син на евродепутата Радан Кънев, е задържан с марихуана, съобщава БНТ.

Тази нощ патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка. При обиск в момчето е открита марихуана.

Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.

 

