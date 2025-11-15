Задържаха сина на Радан Кънев с марихуана

17-годишният Борис Кънев, син на евродепутата Радан Кънев, е задържан с марихуана, съобщава БНТ.

Тази нощ патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка. При обиск в момчето е открита марихуана.

Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.