Двама нови зам.-кметове влизат в екипа на Васил Терзиев

Двама нови зам.-кметове в екипа на Васил Терзиев. Георги Клисурски ще отговаря за ресор "Финанси и здравеопазване", а Стефан Дъров поема "Правен и административен контрол".

"Зам.-кметовете се избират по техните качества. Г-н Клисурски има натрупан опит като зам.-министър. Доказал се е като диалогичен човек, това е добър избор. Всички колеги общински съветници поемат позитивно тази новина. Стефан Дъров е юрист с голям стаж", заяви председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров пред Bulgaria ON AIR.

На финалната права е подготовката на новата структура на Столичната община, стана ясно от думите на госта.

Димитров увери в предаването "Денят ON AIR", че в новата структура ще има още по-стриктен контрол как се разходват парите на София. Според него вече близо две години се полагат много усилия да се защитава обществения ресурс.

Има много сериозна конкуренция между фирмите, които имат желание да поемат сметоизвозването на София съобщи още председателят на групата на ПП-ДБ в СОС.

Инцидентът с трамвая в София

"Пряко виновен е човекът, който е бутнал ръчката. Индиректна вина наистина има и ватманът. Направил е грешка, това го правят много други ватмани, не трябва да е така. Трябва да има санкция, но не и уволнение. Трябва да се види защо се нарушават процедурите. На всяка крайна станция има санитарни възли. Спиранията по средата са абсолютно нерегламентирани", коментира Димитров.

Ако се беше приело нашето предложение за бонусите, щяха да се стимулират шофьорите и ватманите, които работят най-добре, отбеляза той.

Столичната община има избрана обслужваща банка

"Предстои да се сключи договор, процедурата е на финала. За първи пъти много ясно подготвихме методика, за да гарантираме, че по обективни критерии ще изберем обслужваща банка. И 4-те банки подадоха по-добри условия от тези, които сега имаме. 400-500 хил. лв. са таксите, които СО е плащала всяка година. Имаме всички шансове да плащаме 0 лв. за обслужване от догодина", каза Димитров.

Той добави, че приоритетите в новата сесия на СОС е София да става все по-добър град за живеене. Според него ще има загуба, ако билетчето за градския транспорт струва 80 евроцента.

