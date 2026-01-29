Депутатската кола с пръснато стъкло пред НС била на Костадинов, той заподозря заплаха за живота си ВИДЕО

Вчера счупено странично стъкло на депутатска кола вдигна СДВР на крак. Оказва се, че автомобилът е на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който публикува видео онлайн от момента на инцидента. На него се вижда как стъклото се пръска от от само себе си. Въпреки това той заподозря, че случилото се не е случайно.

Ето какво оше написа Костадинов към видеото:

"Погледнете синята кола (Шкода Октавия, 2004 г.) в горния край на кадъра. В един момент дясното стъкло се пръска. Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината?

Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?"

В коментарите веднага се появиха различни теории за случилото се, както и подозрения към Костадинов

"Кой би очаквал това да се случи в този момент, че да държи в кадър точно този автомобил?", пита един потребител.

"Нямам думи, дано извършителят се намери, но се съмнявам! Пазете се! Вие сте фактор, Възраждане е фактор и за съжаление и недоброжелателите го знаят! Скоро ще си получат заслуженото!", споделя друг.

"Пневматичен пистолет със съчми, съчмата пръска стъклото, защото е закалено и рикошира! Вероятно е стреляно под ъгъл различен от 90 градуса! Не влиза вътре в автомобила!", подозира един от коментаторите.