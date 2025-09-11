Румен Христов, СДС: Даниел Митов е един много добър министър

Лидерът на СДС Румен Христов даде обширно интервю за БНР, в което заяви, че е нормално министърът на вътрешните работи да има доверие в служителите си, когато от тях получава обяснения или доклади. Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС добави, че би дал добра оценка за Даниел Митов като министър.

“Човек с международен опит. Външен на система, което означава, че той е равно отдалечен от всички структури в министерството”, добави Христов по адрес на Митов.

“Но това, което се случва, трябва да бъде ограничено - като карането от шофьори, които са употребили алкохол, наркотици и райски газ. Само с опит от страна на държавата обаче няма да стане. Необходимо е и цялото общество да се обърне с лице към тези проблеми”, добави още депутатът.

Във връзка с различните коментари за случая, при който пострада старши комисар Николай Кожухаров, ръководител на Областната дирекция на МВР в Русе, посочи Христов, че “това, което виждаме в двата записа, е различно”.

Не съм експерт и не мога да кажа кой е виновен. Но виновният трябва да понесе отговорността си. Даниел Митов е един добър министър и ще продължи да бъде министър на вътрешните работи. Така си мисля”, категоричен е лидерът на СДС.

По отношение на лошата оценка на опозицията за работата на правителството в сферата на вътрешния ред и сигурност Румен Христов посочи, че опозиционните партии има право да искат вотове на недоверие. "Въпросът е да бъдат достатъчно добре аргументирани и да знаят ориентировъчно дали ще имат мнозинство, за да минат".

В предаването “12+3” той коментира и друга тема, която се посочва като проблемна от опозицията - водната криза и добави, че проблемът не е от днес.

“Имаме една много остаряла водопреносна система. Загубата на вода на места достига до 20% от това, което е влязло в самия град. Решаването на този проблем обаче изисква много средства. Оценката на Световната банка е, че са необходими 30 милиарда, другата оценка е на експерти и е за 40 милиарда. Голям проблем, който касае всички български граждани. Трябва да търсим консенсус - и ние, и опозицията. Тръбите с всяка година ерозират все повече, загубите също стават все повече. Трябва да се стартира днес, даже не и утре”, категоричен е Христов.

Лидерът на СДС обясни и позицията си за посещението на Атанас Зафиров на парада в Пекин. "Посещението в Китай не е проблем. Много ме притесни присъствието на Путин, Ким Чен Ун, на беларуския президент и на други авторитарни режими. На мен ми е трудно да работя с БСП в управлението. Стискам зъби. Така се наложи. При определени мерки, които не са толкова десни, пасувам при гласуването”, каза още Христов.