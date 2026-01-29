ЕС уволни висшия служител заради корупция

Европейската комисия уволни един от висшите си служители, Хенрик Хололей, след като вътрешно разследване го призна за виновен в нарушаване на правилата, съобщиха трима служители пред Politico.

Хололей, по народност естонец, е бил обект на разследване за предполагаемо нарушаване на правилата за конфликт на интереси, прозрачност, приемане на подаръци и разкриване на документи, според документи, видени от Politico миналата година.

"Разочарован съм, но приемам решението на Комисията и съм щастлив, че този дълъг процес най-накрая приключи“, каза Хололей след решението.

Хололей преди това е бил висш служител на ЕС по транспорта в Комисията, а наскоро - съветник извън класа в Генерална дирекция "Международни партньорства“. Според документите, той е бил уведомен на 21 март 2025 г., че е изправен пред вътрешна дисциплинарна процедура от Комисията.

Разследването е започнало, след като Европейската прокуратура е започнала наказателно разследване по обвинения в корупция.

Това е било провокирано от репортаж на френския вестник Libération, в който се казва, че Хололей е обменял поверителни подробности за голяма сделка в авиацията с Катар в замяна на подаръци.

Твърденията се основават на поверителни констатации от разследване от 2023 г. на Европейската служба за борба с измамите, което е предизвикано от разкритията на Politico.

"Европейската комисия приключи дисциплинарна процедура по отношение на висш служител“, каза изпълнителният вицепрезидент на Комисията Хена Виркунен пред репортери в четвъртък, без да назовава служителя.

Трима служители на Комисията, запознати с разследването, потвърдиха, че Хололей е въпросният служител. Двама от тях и четвърти служител потвърдиха уволнението му. На тях им беше предоставена анонимност, за да говорят открито по поверителен въпрос.

"Тази процедура установи, че въпросният служител е нарушил приложимите правила“, каза Виркунен. Колегиумът на комисарите е „взел решение за подходящи и съразмерни мерки, които да се приложат към този висш служител“.