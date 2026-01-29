Удар по джоба: ВАС върна поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София

Върховният административен съд (ВАС) реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари.

ВАС обезсили определение на Административния съд на София в частта, с което се спира допуснатото предварително изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

ВАС приема, че определението на АССГ е валидно, но – недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Аргументите за това са следните:

Актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове не пораждат самостоятелно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят или допълват. Те имат вторичен характер, защото с тях се внасят промени в съдържанието на действащи подзаконови актове. От една страна до влизането в сила на акта за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, той не поражда правно действие, а такова действие пораждат единствено старите все още неизменени/недопълнени разпоредби на основния подзаконов административен акт.

От друга страна предвид факта, че всеки един акт за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт обслужва действащия основен подзаконов акт и има вторичен характер след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен, тъй като от този момент той става част от подзаконовия акт, който се изменя и допълва. Единственото изключение е по отношение на допълнителните, преходните и заключителните разпоредби и то само в хипотеза, че на тях е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Лишено от предмет е и упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, тъй като последните не са били влезли в сила към момента на произнасянето на съда.

Решението на съда е скокът и промените в зоните да влязат в сила със задна дата - 5 януари 2026 г.

Какво се променя?

Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените трябва да станат съответно 2 и 1 евро.

Работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни.

Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония”;

Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни;

Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил;

Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни;

Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона;

При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.;

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г., което означава, че няма да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон;

Поставянето на скоба за неправилно паркиране става 30 евро, а „паяк”-ът 75 евро.

Синя зона стават: площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат: „Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне.