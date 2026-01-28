Украинска депутатка към българите: Елате и вижте с вашите очи Киев, Харков, Лвов

"Елате и вижте с вашите очи Киев, Харков, Лвов”, отправи послание към българите Мариана Безухла, депутат от Върховната Рада на Украйна.

В интервю за БНР тя припомня, че страните, които са се снишавали пред Хитлер или са били негови съюзници, не са избегнали трагичната участ на политическата си върхушка. Безухла е на мнение, че Европа трябва да помага по-активно на Украйна, тъй като войната вече се води и на нейна територия и самата тя е цел на автократичните режими.

“Много често ни питат: "Не можете ли да направите мобилизацията по-интензивна, не можете ли да изпратите повече хора на фронта, защо помагате на хора, които са на възраст за мобилизиране и не отиват там?". Бием се вече 4 години срещу пълномащабна инвазия. Но войната между Русия и Украйна не е просто локален конфликт, а е война срещу Европа”, споделя Безухла.

Депутатът споделя, че от началото 2014 година са убити хиляди цивилни и ранени, а милиони са принудени да напуснат домовете си и да търсят подслон другаде.

“Можете ли изобщо да си представите мащабите на това движение и на трагедиите? Това не може да продължава вечно. Фактът, че украинците изглеждат добре и гледат да се държат любезно, не трябва да ви води до заключения, че можем да издържим още 4, 5 и повече години и да се надявате, че вероятно след 5 години Путин ще умре. Не. Това, което се случва, са системни процеси и атака срещу Европа. Ако не сте по-активни и не разберете това, ще бъдете унищожени чрез хибридни методи. В Украйна те използват повече военни методи. При вас те ги комбинират, като започнаха и военни - вече виждате дронове в небето си. И след като ние имаме фронтова линия, което е зона, в която се убива, можете ли да си представите такава зона по вашите улици, която да създадат няколко дрона? Точно като терористичните атаки или разузнавателни операции. И това е само началото, особено като се вземе предвид развитието на новите технологии. За да оцелееш, трябва да си възможно най-активен, а не да чакаш”, разказва Безухла.

Украинката добавя, че трябва да си припомним историята.

“Хитлер не беше сам - имаше съюзници. И управляващите кръгове в тях смятаха, че могат да изчакат, да останат неутрални и така да преживеят промените. Всички обаче знаем как приключи това - много трагично. Страните, които бяха съюзници на Хитлер и не преживяха опустошителни войни, бяха изцяло променени политически. Хората на върха не преживяха тези промени. Очевидно е, че такива действия са път за никъде. За съжаление виждаме как се повтаря историята и се надявам унгарците да наложат промяна в политическото ръководство”, каза още Безухла.

Тя отправи и послание към българите - “елате в Украйна и вижте със собствените си очи -Харков, Киев, Лвов - не за да помагате - просто елате да видите какво става. Сигурна съм, че умът ви няма да го побере”.

Мариана Безухла е на мнение, че страната ѝ може да спечели.

“Можем да спечелим заедно с Европа, без нея - не. Технологиите ни стават повече всяка година, както и плановете как да победим и унищожим мотивацията и капацитета на Русия. Но действаме с 10, 20, 30 процента капацитет, а можем до 70 и тогава цялостният риск за Европа ще намалее неколкократно. Разбира се, Съединените щати ще помагат в политиката, но наблягам на това, което е очевидно - войната вече е в Европа. Затова колкото по-активен е ЕС в собствената си защита, като използва за целта Украйна и ѝ помага, толкова по-малък е рискът и шансът да оцелее при тези промени. Това период вече е започнал. Ще преминем през различни предизвикателства, както казах и на изкуствения интелект. Очертават се доста турбулентни времена през следващото десетилетие. За да оцелеете през него и да остане ЕС, трябва да се борите”, добави Безухла.