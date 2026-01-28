IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гюров прие да е служебен премиер, но при ясни принципи и без скрити условия

Готов съм да поема отговорността, заяви той

28.01.2026 | 16:01 ч. Обновена: 28.01.2026 | 16:20 ч. 81

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

След среща с президента Илияна Йотова, продължила почти час и половина, Андрей Гюров прие да бъде служебен премиер на България. 

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Принципи означава, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен. То е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии и работи в правомощията, които са му дадени от конституцията", заяви той. 

Гюров подчерта, че по делото срещу него е получил подклепа от ЕЦБ и ЕК. Припомняме, че Административният съд отмени решението на КПКОНПИ, с което Андрей Гюров бе отстранен като подуправител на БНБ. 

"В този смисъл нямам никакви морални проблеми да приема такава позиция", заяви той и изрази надежда, че Йотова ще вземе най-правилното решение.

"Разговорите с всички кандидат-премиери продължават. Аз и г-жа президентът държим връзка", посочи Гюров.

Тагове:

Андрей Гюров БНБ служебен премиер Илияна Йотова
