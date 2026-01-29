Дим да я няма: Собственичката на козметичния център с порно клиповете се покри

Шефката на лазерното студио в Бургас, което е в центъра на скандала с порно клиповете, се е покрила.

"Изчезвам от Бургас, затварям салона, не мога да издържам на този тормоз", били думите на З.С. към персонала ѝ от снощи, след като медиите оповестиха за скандала, твърдят от "Флагман". Тя се води собственичка на студиото за епилации.

"Тук идваха всички хора с пари, но и с акъл, защото това бе салонът с най-приемливи цени за процедурите при съотношение цена-качество на услугата. Апаратите за обезкосмяване тук са най-скъпите като оборудване и инвестицията в апаратура като цяло винаги е надвишавала в пъти конкуренцията наоколо", каза клиент на З.С., който я познава много добре и е бил чест посетител, общински съветник.

Рекламата на студиото е изтрита във Фейсбук. От медията твърдят, че са свалени и индентификациите по стъклената част на сградата.

Изнасянето обаче е било толкова бързо снощи, че все още стоят балоните и части от украсата за 10-годишнината на Центъра.

Не е ясно как са уведомени многобройните клиенти със запазени часове за днес, но е факт, че кепенците са пуснати. Това явно е станало доброволно, защото не личи да са влизали за претърсване от ОДМВР-Бургас.