Протестиращи, искащи оставката на Митов, затвориха ,,6-ти септември“ и ,,Генерал Паренсов“

С искане за оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, протестиращи се събраха пред сградата на МВР в София и блокираха ул. ,,6-ти септември“ и ул. ,,Генерал Паренсов“. Мероприятието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ.

Искането ни е свързано и със случая, в който четирима души бяха задържани след нападение над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. Искаме освобождаване на момчетата от ареста, заяви той. Георгиев посочи, че утре членове на ,,Боец“ ще бъдат пред Апелативния съд във Велико Търново с протестни действия.

"Случаят в Русе е мерзост и опит да прикрият полицейски началник", каза Георгиев и допълни, че залогът е животът на четирима български младежи.

На събитието присъства и Николай Денков, съпредседател парламеннтарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Гражданите сканираха ,,Оставка" и носеха плакати с надписи като ,,МВР-Мутри", а протестът протича мирно, пише БТА.