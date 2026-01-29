Второ "да": Мария Филипова готова да бъде служебен премиер СНИМКИ

Заместник-омбудсманът Мария Филипова също е вариант за служебен премиер. След като Андрей Гюров каза "Да", днес и тя се съгласи да бъде сред вариантите за избор пред президента Илияна Йотова.
След срещата на двете в президентството Филипова сама оповести готовността да приеме поста.
Изчакайте решението на президента, моето го чухте. 15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на българите, заяви Филипова в отговор на въпрос защо е подходяща за поста.
Филипова отбеляза, че тя само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.
Велислава Делчева отказа по-рано днес.
Така след трите дни срещи с потенциалните премиери от "Домовата книга" вариантите са единствено подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров и Мария Филипова.
