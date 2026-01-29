IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Второ "да": Мария Филипова готова да бъде служебен премиер СНИМКИ

29.01.2026 | 15:16 ч. Обновена: 29.01.2026 | 15:24 ч. 99

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Заместник-омбудсманът Мария Филипова също е вариант за служебен премиер. След като Андрей Гюров каза "Да", днес и тя се съгласи да бъде сред вариантите за избор пред президента Илияна Йотова.

След срещата на двете в президентството Филипова сама оповести готовността да приеме поста.

Изчакайте решението на президента, моето го чухте. 15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на българите, заяви Филипова в отговор на въпрос защо е подходяща за поста. 

Филипова отбеляза, че тя само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.

Велислава Делчева отказа по-рано днес.

Така след трите дни срещи с потенциалните премиери от "Домовата книга" вариантите са единствено подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров и Мария Филипова.

