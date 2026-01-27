Как Европа планира да се превърне в нова световна суперсила

На извънредна среща на върха на лидерите на Европейския съюз (ЕС) в Брюксел започнаха да се очертават основите на предполагаема империя.

Заплахите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия разкриха слабостта на Европа. Руският президент Владимир Путин води война на източния фланг. Китайският лидер Си Цзинпин е безмилостен конкурент.

В една брутална нова ера на световни сили ЕС иска да изгради по-голяма, по-богата и по-силна „супер Европа“, способна да устои на опасните капризи на автократите по света.

Превръщането на 27-те раздразнителни малки и средни сили в геополитически тежест е било до голяма степен пренебрегнатия призив на Еманюел Макрон още от първия мандат на американския президент, пише The Telegraph.

Отговорът на ЕС на всяка голяма криза винаги е бил „повече Европа“. За да утвърди „европейската суверенност“, той се нуждае от повече членове, повече пари и повече военни сили.

„Европа разбра посланието“, заяви Мерц и добави: „Моето правителство ще си свърши работата и ще преследва амбициозна програма за реформи, свързана със сигурността, конкурентоспособността и европейското единство.“

Ден след срещата на върха германският канцлер подписа споразумение, с което се ангажира с тясно сътрудничество по европейските реформи с Джорджия Мелони от Италия, също основателка на ЕС.

Френският президент обеща, че Европа няма да се поддаде на „тормоза“, след като Тръмп настоя, че Дания трябва да продаде на САЩ Гренландия или да се изправи пред мита.

Датският министър-председател Метте Фредериксен пристигна в Брюксел след посещение в Лондон, където се срещна с подкрепящия я сър Киър Стармър, след отстъпката на Тръмп.

„Знаем, че трябва да работим за по-независима Европа“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. „Това не е нещо, което се случва за една нощ. Това е трудна работа.“

Това означава също, че ЕС е на път да стане много, много по-голям.

"Никой не иска да се присъедини към Китай. Никой съсед на Съединените щати не иска да се присъедини към Съединените щати“, заяви в Давос белгийският министър-председател Барт Де Вевер.

Разширяването, добавянето на нови държави-членки, беше мръсна дума в Брюксел в продължение на години. Сега не по-малко от девет държави чукат на вратата на клуба.

Това не е точно „големият взрив“ от 2004 г., когато 10 страни, предимно от бившия източен блок, се присъединиха едновременно към ЕС. Но войната в Украйна промени всичко.

Членството на Киев в ЕС е жизненоважен компонент от мирното споразумение, което Тръмп се опитва да постигне с Путин.

Присъединяването към ЕС е дълъг, труден и технически процес, който е също толкова сложен, колкото и напускането му. Може да отнеме повече от десетилетие. Проектът за мирен план предвижда Украйна да се присъедини към ЕС още през 2027 г., което означава, че процесът трябва да бъде ускорен.

Комисията обмисля постепенно присъединяване. Украйна може да се присъедини към блока, но с ограничени права в области като гласуване, докато не направи необходимите реформи, за да отговаря на изискванията за класическо членство.

Те включват привеждане в съответствие с законите на ЕС, гаранции за върховенство на закона и мерки за борба с корупцията. Но планът ще се нуждае от одобрението на столиците на блока.

Но предвид геополитическия контекст, сега се води дебат за намиране на иновативни решения“, заяви представителят на ЕС.

Нарушаването на някога неприкосновени правила има верижен ефект. Шестте страни от Западните Балкани отдавна желаят членство и ще поискат подобно третиране.

Черна гора и Албания са най-близо до получаване на ключовете за клуба, след като подадоха заявления за членство през 2008 и 2009 г. Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Сърбия също са в списъка на чакащите.

Молдова и Грузия подадоха заявления за членство през 2022 г. след инвазията на Путин в Украйна.

Исландия може да проведе референдум още през пролетта за това дали да стане член, отчасти като защита от алчния президент на САЩ. Гренландия, макар и част от Дания, не е член на ЕС.

Вероятно поради навика на Тръмп да нарича Гренландия „Исландия“, проучване през април показа, че 43% са в подкрепа на членството в ЕС, а 39% са против.

Исландия вече се подчинява на правилата на Брюксел като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но има своя независима политика в областта на рибарството.

Общата политика на ЕС в областта на рибарството, която изисква достъп до водите, може да бъде проблем, но ако референдумът бъде спечелен, присъединяването на Исландия би трябвало да бъде безпроблемно.

Обединяването на Исландия с по-малко желани членове би помогнало да се подслади хапчето, като би затруднило столиците да наложат вето на другите страни.

Норвегия също е страна, която се подчинява на правилата на ЕИП, и е забогатяла от износа на газ за Европа, особено след като руската енергия беше прекъсната след нахлуването в Украйна.

Осло изглежда доволно от настоящите си много близки отношения с ЕС, но светът се променя бързо.

Приемането на Балканите ще укрепи източния фланг на ЕС срещу руското влияние и ще донесе повече стабилност в региона.

Присъединяването на почти 40 милиона украинци и втората по големина територия на континента е още по-важен бастион срещу Путин.

Украйна разполага с бойно изпитана армия от около 900 000 души. Тя има оръжейни фабрики, които могат да помогнат на Европа да се превъоръжи. Има планове да произведе до 20 милиона дрона до 2026 г., ако получи финансова подкрепа от съюзниците си.

Тя ще бъде „стоманеното таралежче“, снабдено с повече оръжие от ЕС, което може да възпрепятства всякаква по-нататъшна руска агресия в Европа.

С Балканите, Молдова, Грузия, Украйна и Исландия ЕС ще се разшири с почти 400 000 квадратни мили, в зависимост от границите на Киев след войната. Населението може да се увеличи с 57 милиона души.

За да се случи това, трябва да се роди нова Европа с различни скорости. Старите правила за интеграция трябва да бъдат премахнати, а правилата за достъп до единния пазар могат да бъдат променени.

Докато ЕС работи за изграждането на собствена сфера на влияние, на някои страни, включително Великобритания, може да бъдат предоставени по-тесни отношения с основната група, които не достигат до пълно членство.

Не е тайна, че Великобритания, като ядрена и военна сила, влиятелен член на НАТО и на Съвета за сигурност на ООН, ще бъде добре дошла обратно в ЕС, ако пожелае да се присъедини отново.

Същото не може да се каже за Турция, която официално кандидатства за членство през 1987 г., но проявява колебания по този въпрос. Анкара е важен стратегически партньор, отношенията могат да бъдат подобрени, но източници твърдят, че пълноправното членство е невъзможно.

Съществуващите държави-членки трябва да одобрят единодушно всеки нов член и ще трябва да бъдат убедени.

Ще трябва да бъдат взети трудни решения относно селскостопанските субсидии и регионалното финансиране, а на новите членове не може да се позволи да дестабилизират блока като цяло.

Всеки окончателен договор за присъединяване е съобразен с всяка кандидатка страна. Ще бъде поставен силен акцент върху корупцията. Унгарският премиер Виктор Орбан, най-дълго управлявалият лидер в ЕС, е обвинен в отстъпление от демократичните стандарти, но да го подчинят е било трудно.

За новите членове се обмислят „клаузи Орбан“, които обвързват финансирането от ЕС с уважението към върховенството на закона.

Унгария вече заяви, че ще наложи вето на членството на Украйна. Не всички държави членки признават суверенитета на Косово.

Франция, Нидерландия, Австрия и Германия исторически са скептични по отношение на разширяването.

Настроенията в Париж и Берлин може и да се променят, но националистическите евроскептични партии се радват на успех в цяла Европа, включително във Франция и Германия, където са основната опозиция.

ЕС често се сравнява със Свещената Римска империя, за която Волтер е казал, че „не е нито свещена, нито римска, нито империя“. За да избегне същото обвинение, ЕС трябва да рационализира процеса на вземане на решения, но това означава да отстъпи правомощия на Брюксел.

Малки стъпки към Обединени европейски щати?

И без това бавният ЕС е забавян или блокиран при вземането на решения в областта на външната политика от една-единствена държава-членка, която разполага с право на вето. Будапеща, най-добрият съюзник на Путин в ЕС, е най-големият нарушител в последно време, особено що се отнася до войната в Украйна. Дългогодишно табу е нарушено. Доскоро решенията се приемаха само с консенсус на целия Европейски съвет от 27 министър-председатели и президенти. Сега никой не се учудва, когато решенията за Украйна се вземат от 26 държави, без Унгария, където тази година ще се проведат избори.

Има нов интерес към напредък по важни въпроси в по-малки групи от държави-членки, ако е необходимо. Единодушните решения са излезли от мода и все повече се вземат с гласуване, с мнозинство, претеглено според броя на населението. Новият инструмент на ЕС срещу принудата, „търговската базука“, с която Макрон заплаши Тръмп, не се нуждае от единодушие.

Най-голямото предимство на ЕС е единният пазар от 460 милиона потребители, който е движещата сила зад „тракторния лъч“ на влиянието му върху глобалното регулиране.

Само разширяването няма да убеди министър-председателите, които се борят с ограничени бюджети, да се включат в трудната работа по изграждането на империя.

Парите обаче може би ще успеят, когато растежът на БВП на ЕС е 0,4 % през третото тримесечие на 2025 г. и Европа трябва да се превъоръжи.

Европейските лидери искат да намалят бюрокрацията, за да стимулират конкурентоспособността на региона и да превърнат високите спестявания на Европа в частни инвестиции.

Работи се по интегрирането на капиталовите пазари, за да се намерят инвестиции от други източници, освен банките. Хармонизират се правилата за несъстоятелност на предприятията.

ЕС беше зависим от руския газ. Той все още зависи от военната мощ на САЩ. Зависи от Китай за редкоземни минерали, използвани за електрически автомобили, смартфони, слънчеви панели и вятърни турбини.

Европа търси нови партньори, за да укрепи своите жизненоважни вериги за доставки. Украйна ги има, както и Гренландия. В рамките на блока миналата година в Нарва, Естония, беше открита нова фабрика за редки земни елементи, финансирана от ЕС.

Франция иска ЕС да дава предимство на европейските компании, което има неясни последствия за британските фирми.

САЩ са най-големият търговски партньор на ЕС, следван от Китай. Тарифите на Тръмп за „Деня на освобождението“ наложиха 15-процентно увеличение на европейските стоки.

Преговарящите от Комисията сключиха търговски споразумения с по-надеждни страни, включително съседите на Тръмп Мексико и Канада. Това се счита за жизненоважно, за да се направи Европа по-устойчива на икономически шантаж и да се подкрепят правилата на Световната търговска организация (СТО).

В деня, в който Тръмп заплаши с мита за Гренландия, фон дер Лайен подписа търговско споразумение със седемте южноамерикански държави от търговския блок Меркосур.

Това бе кулминацията на 25-годишни преговори в лицето на европейските фермери, които се страхуват да не бъдат подкопани. Тази седмица, към яростта на Берлин, Европейският парламент подложи споразумението на последната минута на правна проверка от съдиите на ЕС.

Нараства очакването, че търговско споразумение между ЕС и Индия може да бъде сключено в следващите седмици.

Преговорите с Австралия продължават, след като миналата година влезе в сила споразумение с Нова Зеландия.

Споразумение с Канада беше сключено в началото на първия мандат на Тръмп, а друго – с Япония по време на мандата.

Марк Карни, канадският министър-председател, се приближи към Европа, след като Тръмп предложи Канада да стане 51-вата държава. В Давос той предупреди, че старият световен ред няма да се върне, и призова „средните сили“ да действат заедно.

ЕС стартира програма за развитие, за да се конкурира с китайската инициатива „Един пояс, един път“ в Африка в надпреварата за нови глобални съюзи.

Той също така няма намерение да обърне гръб на Съединените щати.

„Отбранителната способност и конкурентоспособността са двете страни на една и съща монета. Това е, върху което работим“, заяви Мерц на същата среща на върха.

Володимир Зеленски обвини европейските нации, че са прекалено заети да се карат помежду си, за да станат „истинска световна сила“ в Давос. Той има право.

Империята е толкова силна, колкото армията, която я защитава. Защитната мрежа на САЩ и дивидентите от мира бяха използвани за съкращаване на европейските бюджети за отбрана.

Европейските съюзници в НАТО, включително Великобритания, харчат по-малко от половината от годишния отбранителен бюджет на Вашингтон, който възлиза на около 1 трлн. долара (731 млрд. паунда, 842 млрд. евро).

Нападението над Украйна принуди европейците да поискат от производителите на оръжие да увеличат производството, за да отговорят на отбранителните нужди на Киев и да попълнят запасите от дарено оборудване.

Доналд Тръмп наложи увеличение на разходите за отбрана чрез НАТО до 5% от БВП годишно като цена за ангажимента по член 5, клаузата за взаимна отбрана на алианса.

Европейското доверие в член 5 и американската подкрепа в случай на руска атака бяха подкопани от променливия президент.

Сагата с Гренландия може би се оказа капката, която преля чашата

Теоретично континентът трябва да се доближи до американските разходи за отбрана, когато се очаква целта на НАТО от 5% да бъде постигната през 2035 г.

Но европейските въоръжени сили разчитат на високотехнологично оборудване, произведено от САЩ.

Обсъжданият график ще бъде тест за това дали Европа наистина е готова да заяви своята независимост.

Може ли Европа да събере ресурсите, необходими за замяната на американския стелт изтребител F-35, който поне 13 европейски държави ще експлоатират през следващото десетилетие? Или на системата за противовъздушна отбрана Patriot, която е по-добра от европейските версии?

В момента, чрез НАТО, Европа се ползва от защитата на ядрения арсенал на Великобритания и САЩ. Въпреки това, британската подводна ракета „Трайдент“ не е независима от САЩ.

Франция поддържа своя собствена независима ядрена сила, но Париж ще трябва да се откаже от доктрината си и най-накрая да я предложи за служба извън защитата на родната си страна.

Комисията има планове да запълни пропуските в капацитета. Схемата за заеми за сигурна отбрана на стойност 150 млрд. евро (130 млрд. лири) ще бъде използвана за финансиране на съвместни европейски проекти, като например система за противовъздушна отбрана или танк, произведени в Европа.

Урсула фон дер Лайен също предприе стъпки за облекчаване на правилата за дълговете в рамките на блока, за да финансира допълнителни 650 млрд. евро (565 млрд. лири) за разходи за отбрана, с надеждата да подготви държавите членки за война с Русия до 2030 г.

Има примери за успешно европейско сътрудничество в областта на отбраната, като например изтребителят Eurofighter Typhoon.

Но за всеки триумф има множество провали, предизвикани от различни оперативни изисквания и конкурентни национални отбранителни индустрии.

През последните години Германия и Франция обещаха да построят заедно изтребител и танк, но кавгите погубиха проектите.

Докато държавите-членки спореха как да се справят с заплахата на Тръмп да завземе Гренландия със сила, бивш лидер на ЕС беше зает да изработи реален план.

Марк Рюте, бившият холандски министър-председател, който сега е генерален секретар на НАТО, предложи сделка, която ще позволи на американската армия да засили присъствието си на арктическия остров.

Това е нещо, което лидерите на ЕС предлагаха отдавна, но само Рюте успя да сключи сделката и да накара Тръмп да отстъпи.

Тръмп осъзна, че НАТО е просто много по-важно от ЕС, защото неговите въоръжени сили разчитат на алианса за операциите си в Близкия изток.

В крайна сметка това ще накара американския президент, въпреки реториката му, да подкрепи член 5, което рискува да подкопае политическата воля на континента, необходима за превръщането му в суперсила.

Британия след Брекзит също трябва да избегне да бъде смазана от утвърдените суперсили. Ще се опита ли да се спаси, като намери роля в нововъзникващата суперсила на прага си?

Премиерът настоява, че Великобритания не трябва да избира между САЩ и ЕС, но заяви категорично подкрепата си за Европа по въпроса за Гренландия.

Стармър вече се съгласи да се съобрази с европейското законодателство в областта на хранителните правила, отбраната и външната политика. Обикновените депутати говорят за нов митнически съюз с Брюксел, докато Лейбъристите търсят икономически растеж.