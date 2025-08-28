Как таванът на пенсиите от 3400 лв. се оказа недостижим дори за депутати и министри?

Таванът на пенсиите, който сега е 3400 лв., е мираж дори за депутати и министри. Точно тези, които през годините няколко пъти смениха правилата така, че все по-малко хора да могат да го минат.

Това се отнася за сегашните и бъдещите управляващи, на които им предстои пенсиониране. Причината е, че не могат да ползват трите златни години, а само дохода след 2000 г., пише „24 часа“.

В момента в Народното събрание пенсия и заплата от държавата получават осем депутати.

Най-високата пенсия взима Рамадан Аталай от АПС, който през миналата година е декларирал 39 724 лв. Това означава, че средно на месец е получавал по 3310,33 лв., но през юли миналата година вероятно е успял да стигне и тавана. Той е ветеран в парламента и е на 68 г.

Веднага след него е социалистът и шеф на икономическата комисия Петър Кънев. През миналата година той е декларирал 37 662 лв. от пенсия. Това означава, че средно на месец е вземал 3139,33 лв. Година по-рано пък е декларирал 33 267 лв.

Любомир Христов от ГЕРБ също е пенсионер. Доходите му по това перо през миналата година са били 34 764 лв. Това на месец прави средна пенсия от 2897 лв.

Бившите министри на вътрешните работи - Младен Маринов и Христо Терзийски, които сега са депутати от ГЕРБ, също не са стигнали тавана през миналата година. Те са млади пенсионери - Маринов е едва на 53, а колегата му Терзийски е на 56 г., но са натрупали нужния стаж като полицаи. През миналата година Маринов е декларирал 32 400 доходи от пенсия, или средно по 2700 лв. на месец. Терзийски пък е взел общо 28 479 лв., или по 2373,25 лв. Колегата им от ГЕРБ Бранимир Балачев пък е получил пенсии за 28 015 лв. общо за 2024-а. А Стефан Маринов - 23 670 лв.

Единствената дама с пенсия е Искра Михайлова от ДПС-НН, която е декларирала 25 200 лв., или по около 2100 лв. на месец.

Бившият министър на вътрешните работи Атанас Илков, също е пенсионер, и то от 2022 година, въпреки че бе начело на националната полиция до август миналата година. За 2024 г. той е декларирал от пенсии 35 хил. лв., което прави средно около 2900 лв. на месец.

Всъщност единствените двама във властта, които са ощетени от наличието на таван, са министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместникът му Радостин Илиев. И двамата са получавали по 40 800 лв. през миналата година, което е точно 3400 лв. Причината е, че те са пенсионирани генерали, които са имали право да посочат и три златни години отпреди 2000 г., върху които да им бъде изчислена пенсията.

От 2022 година пенсиите се изчисляват само върху осигуровките, внесени от 2000 г. насам. А в този период е наложен максимален осигурителен доход и хората на високи заплати не могат да се осигуряват на реалните си доходи.

В момента например заплатата на депутатите е минимум 9935 лв., при това без добавките. Според парламентарния правилник те получават 15% върху нея за участие в редовна комисия, а всеки е член поне на една такава комисия. Ако са председатели или заместник-председатели на комисия, възнаграждението им се увеличава с още 35%. Научна степен, примерно “доктор”, добавя други 10% върху основната заплата. Въпреки сериозните суми през годините има няколко причини депутатите да не вземат тавана.

Депутатите, както и всеки друг гражданин обаче, могат да се осигуряват само за 4130 лв. Предишната година бе 3750 лв., а до първи април 2023 г. ограничението беше 3400 лв., а в предишните години и по-малко. А формулата за изчисляване на пенсиите е така направена, че отчита всъщност разликата между личния осигурителен доход и средния (върху средната заплата), който за разлика от максималния постоянно расте. И дори при осигуряване на максимална сума цял живот, пенсия над 2800 лв. е непостижима.

“Депутатската мъка” се усилва и от това, че през последните години непрекъснатите избори им извадиха изчислението на почти пълна година в пенсията. Защото за кампания не им се плащаха осигуровки в продължение на 2 месеца. Това бе и една от причините в края на 2023 г. те да променят конституцията и да разпишат в нея, че мандатът на Народното събрание се прекратява с полагането на клетва от депутатите в новия парламент.