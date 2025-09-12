65% от учителите имат проблеми с гласните струни.

"Проблемите идват от това, че в самата стая не са предвидени допълнителни мерки за звукоизолация. Нека разграничим два основни шума - единият шум идва от независими източници, стаята е празна и нещо шуми. Ако училището се намира близо до булевард, а дограмата е с ниски нива на изолация, то тогава шумът на мотори и коли прониква. А ако има предвидена допълнителна вентилация, самата вентилация може да създава такъв шум. Вторият тип е, когато учениците са в самата стая, като зависи от дисциплината. Ако няма акустично третиране - площи, които да не могат да отразява звука, а да могат да го поглъщат, се наблюдава ефектът на жуженето", каза основателят на Acoustic Force инж. Александър Киречев в студиото на "България сутрин".

Той поясни, че все пак има училища, които не са близо до булеварди и прозорците могат да бъдат отворени.

"Когато говорим за училища с повече ученици, този ефект още повече се усилва. Учителите не са единствените потърпевши, нашите деца също страдат от това нещо, но не го осъзнават. То ще е изморено, натоварено, напрегнато, това са първите симптоми, че имаме проблем. Има две опции за мерене. Първо е измерването, когато стаята е празна, трябва да е в нормален час, да видим каква е изолацията на дограмата. Вторият начин е отново с празна стая, но мерим времето на реверберация - какво е "ехо"-то в стаята", допълни инж. Киречев в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му това помага на децата да могат да говорят, без да се наслагва звукът.

"В 90% от случаите децибелите не се мерят, не се обръща внимание, особено в съществуващите училища. Новите училища, които ще се строят, загатват за това нещо. Имаме запитване от МОН, там има предвидени изисквания, които трябва да се спазват. Проблемът е, че когато се вземе тази поръчка, перото за обследване и проектиране е забравено и хвърлено настрани. Те предвиждат нещо, но има ли качествен контрол - това се пропуска", поясни основателят на Acoustic Force.

Законът за училищата

Гостът вярва, че в бъдеще това нещо ще се промени.

"Има материалите, има експертите и нормативната база. Дори в момента тези 40 децибела трябва да се спазят, това е една добра основа да започнем. Най-простото е да направим окачен таван с акустични свойства, нивото ще се понижи, но е важен ефектът. В закона за училищата и за строителството на нови училища имаме параметри, които са свързани със самия обем на стаите", коментира още инж. Александър Киречев.

Високите нива на шум водят до липса на концентрация.

Гледайте целия разговор във видеото.