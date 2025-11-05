Украйна въведе система за бонуси, подобна на видеоигра, за своите оператори на дронове, предоставяйки им нови оръжия и подобрения за всяко успешно убийство на руски нашественици, гласи нов доклад.

"Системата за бонуси на армията от дронове нарасна рязко по популярност сред украинските пилоти на безпилотни летателни апарати, тъй като около 400 единици вече участват в състезанието кой може да елиминира най-много руски войници", съобщиха украински служители пред The ​​Guardian.

Повече от 18 000 руски бойци бяха убити през септември от украински оператори на дронове, участващи в програмата.

"Тя стана наистина популярна сред войниците", каза украинският вицепремиер Михайло Федоров пред изданието. "Всички отбранителни сили знаят за това и има конкуренция за точките, за получаване на тези дронове, системи за електронна война и други неща, които да им помогнат във военните действия. Колкото повече пехота убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехота. Това се превръща в един вид самоподсилващ се цикъл."

Съгласно системата, която дебютира миналата година, войниците получават точки за всеки руски войник, когото унищожат с убийствен дрон. Първоначално, за всеки убит руски войник, украинските пилоти получавали шест точки, които след това можели да използват в онлайн магазина за оръжия Brave1, за да закупят високотехнологични дронове.

Магазинът, популяризиран от украинското правителство, разполага и с класация с имената на най-добрите пилоти, като последните асове са рекламирани като "Птиците на унгарците" на 414-та пехотна бригада.

Наред с класацията, Киев удвои и броя на точките за всяко убийство. Програмата вече възнаграждава и войници за убийство на оператор на вражески дрон с 25 точки.

Украинските пилоти на дронове също печелят солидните 120 точки, ако успеят да заловят жив руски войник, използвайки усъвършенстваните безпилотни летателни апарати.

Новата система за точки се дължи на внезапния скок на участниците. Членството в програмата се е увеличило с повече от 400% спрямо август.

Фьодоров отдава заслуга на програмата за новите иновации във войната, като системите за точки се въвеждат за пехотни бойци и разузнавателни екипи.

"Водим война четири години поред и е трудно", каза той пред Guardian. "Просто търсим начини да бъдем по-ефективни. Ако не спрете врага, той ще убие вашите военнослужещи и след като военнослужещите са мъртви, ще дойде в някой град и ще го завладее, ще го разруши и ще убие цивилни."