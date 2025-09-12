Близо 4 млн. нощувки на чужденци е имало през юли у нас

През юли 2025 г. в страната са функционирали 3 766 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 152.8 хил. стаи и 351.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.8%, а на леглата в тях - с 3.6%. Това съобщи НСИ.

Общият брой на нощувките е 6 095.9 хил., или с 2.3% повече в сравнение с година по-рано. Чуждите граждани са реализирали 3 936.7 хил. нощувки, а българските - 2 159.2 хил. нощувки.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди и 42.1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.5% от нощувките на чужди и 21.8% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 7.1 и 36.1%

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 3.6% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 1 503.0 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 5.2%, така и при българските - с 1.7%. Нощувалите български граждани са 667.8 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 835.2 хил. със средно 4.7 нощувки, като 76.1% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 55.8%, като намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 70.8%, следват тези с 3 звезди - 47.4%, и с 1 и 2 звезди - 34.9%.

Приходите от нощувки се увеличават с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и достигат 608.1 млн. лв., като 424.8 млн. лв. са от чужди, а 183.3 млн. лв. - от български граждани.