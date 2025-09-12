“Възраждане“ ще участва в дебатите и в гласуването на вота, внесен от ПП-ДБ

Депутатът от “Възраждане” Ангел Славчев заяви, че партията ще подкрепи всеки вот на недоверие срещу правителството. “Ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вотът за гласуване. Всички народни представители от “Възраждане“ ще бъдат в залата, за да гласуват срещу правителството”, каза депутатът в отговор на въпроса ще подкрепят ли вота на недоверие на ПП-ДБ.
Славчев припомни, че още на 20 юли от партията му са били готови с вот на недоверие срещу правителството заради безводието в страната. “Тогава от т.нар. придворна опозиция на управляващите – от МЕЧ отказаха да го подпишат, защото за тях безводие нямало, ПП-ДБ също отказаха да го подпишат без аргументиран мотив, явно и за тях безводие няма. Единствените, които го подписаха тогава бяха “Величие“ и затова ни трябват още 5 подписа“, каза Славчев и отбеляза, че очакват в днешния ден АПС да се изкаже дали ще го подпишат, за да влезе и техният вот на недоверие.
Депутатът от “Възраждане” добави, че са внесли в деловодството на парламента законопроект, с който искат удължаване на срока за регистрацията на кладенците до 2030 година.
“Надяваме се час по-скоро да влезе в Комисията по околна среда, за да може да бъде обсъден и да влезе в зала, защото срокът е много кратък – имаме до 28 ноември срок“, обясни Славчев и подчерта, че най-големият проблем е безводието.
Депутатът обвини правителството, че крие колко населени места в България в момента са на воден режим.
Утре "Възраждане" ще проведе протест от 16 ч. пред Народното събрание, за да поиска оставката на кабинета. Славчев увери, че протестът ще бъден мирен.