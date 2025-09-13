Несебър е “перлата на Черно море” за британците

Според британската медия Daily Mail Несебър е топ дестинация за късно и бюджетно море. Според изданието курортът ни печели симпатии заради ниска цена на храна, нощувки и полети. Уникалната природа и история също са отбелязани като акцент.

Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации, сред които и Несебър. Есента вече напомня за себе си, но не и на морския бряг. В Несебър обаче има резервации до края на октомври.

“През последните няколко години се забелязва много сериозен ръст на туристи от Великобритания, но това не е само през септември и октомври. Специално при нас тази година имаше много сериозен ръст и през най-високия сезон, който е юли и август, което не е много типично за англичаните, тъй като е много топло за тях. Но те също търсят добър продукт на достъпна цена”, подчерта мениджъра на хотел Александър Александров.

Потвърждават го и други хотелиери, които обясняват, че заедно със свои колеги-туроператори са направили добра реклама на страната ни във Великобритания.

Пред Нова тв хотелиерът Силвия Кьосева споделя, че британците харесват Черноморието ни. “Тук е моментът да развенчаем мита, че това са индивидуални туристи, предимно за алкохолен туризъм.Напротив. Идват много британски семейства, многодетни, които наистина се чувстват добре тук”, на мнение е Кьосева.

Според статистиката този година у нас почивка на море са заявили около 150 хиляди британски туристи.

А за да удовлетворят желанията на британските туристи – освен добра материална база, качествена храна и напитки – хотелиерите трябва да предлагат и развлечения. Турситите имат специфични изискваният, които са типични за културата им.

“Специфичен тип забавления, най-вече вечерни такива, които ние предлагаме. Разнообразяваме, но това са неща, които очакват и всички останали туристи”, обясни Александров.

“Британците, а и не само, освен туристическите услуги, предлагани в хотелите, избират за развлечение разходките в Несебър. Градът на Юнеско предлага неповторима атмосфера”, пише Daily Mail и описва градчето като "перлата на Черно море" с плажове с бял пясък, качеството на услугите, както конкурентните цени.

Това лято късната лятна ваканция ще продължи до 25 октомври, когато са последните чартърни полети от и към Бургас.