Частично бедствено положение в община Тополовград

Причината е възникнал пожар между две села

13.09.2025 | 13:19 ч. Обновена: 13.09.2025 | 14:42 ч. 1
БГНЕС

Снощи в община Тополовград беше обявено частично бедствено положение поради възникнал пожар между селата Филипово и Варник, който се разпространи и към територията на община Свиленград, съобщава областната администрация на Хасково, съобщава БНР.

Няма опасност за населените места. До момента са изгорели около 2 300 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. По предварителна информация силният вятър снощи е причината за преплитане на жици от електроразпределителната мрежа и появата на искра, която е довела до разпалването. 

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер и  доброволци.

пожар бедствено положение Тополовград
