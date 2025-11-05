Камила Валиева поднови тренировки след наказанието за употреба на допинг

Руската фигуристка Камила Валиева, която бе уличена в употребата на допинг, започна тренировки с треньорката Светлана Соколовская в "Навка Арена", съобщи олимпийската шампионка в танцовите двойки Татяна Навка пред ТАСС.

Още преди няколко седмици стана ясно, че Валиева ще тренира в школата на Навка – олимпийска шампионка и съпруга на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Фигуристката напусна бившата си треньорка Етери Тутберидзе.

"Камила Валиева започна тренировки с групата на Светлана Соколовская. Когато достъпът беше разрешен, тя започна", каза Навка.

На 29 януари 2024 година Спортният арбитражен съд дисквалифицира фигуристката за нарушение на антидопинговите правила, потвърждавайки искането на Световната антидопингова агенция за четиригодишно наказание, което тече от 25 декември 2021 година.

Допинг скандалът с Валиева беляза олимпийските игри в Пекин през февруари 2022 година. Нейната положителна проба от руско вътрешно състезание на 25 декември излезе по време на олимпийските игри, където Валиева бе смятана за абсолютна фаворитка за олимпийската титла. В крайна сметка Валиева участва в състезанието, като поведе след кратката програма при жените, но не издържа на напрежението и рухна по време на волната програма, като в крайна сметка остана без медал от Олимпийските игри. По-късно резултатите на спортистката от Пекин 2022 бяха анулирани.